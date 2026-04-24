Произошло это на временно оккупированных Донетчине, Луганщине, в Крыму и не только. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Какие потери России?
В районе населенного пункта Сартана и Донецкой области под прицелом Сил обороны Украины оказался склад ракетно-артиллерийского вооружения и склад материально-технических средств.
Также поражен эшелон с горюче-смазочными материалами в районе Вознесеновки Луганской области.
А вот в Крыму, в районе Евпатории, была атакована радиолокационная станция П-18.
Не обошли украинские воины и пункт управления БпЛА россиян в районе населенного пункта Стрелечья Харьковской области.
Общие потери и масштабы ущерба пока уточняются.
Другие атаки на врага
Украинские военные уничтожили командный пункт спецназа ФСБ в Донецке. Сообщается, что есть значительные потери, в частности среди офицеров.
Также недавно на Добропольском направлении оккупанты понесли большие потери – больше чем взвод военных за полтора суток. Это было следствие неудачных штурмов, рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш 24 Каналу.
Не прекращаются и дальнобойные удары по территории России. Так, на днях СБУ поразила нефтестанцию "Самара", формирующую экспортный сорт нефти Urals. Было повреждено 5 резервуаров, вспыхнул пожар.