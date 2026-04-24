Сталося це на тимчасово окупованих Донеччині, Луганщині, у Криму і не тільки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
У районі населеного пункту Сартана та Донеччині під прицілом Сил оборони України опинився склад ракетно-артилерійського озброєння та склад матеріально-технічних засобів.
Також уражено ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Вознесенівки на Луганщині.
А от у Криму, у районі Євпаторії, було атаковано радіолокаційну станцію П-18.
Не оминули українські воїни й пункт управління БпЛА росіян у районі населеного пункту Стрілеча Харківської області.
Загальні втрати та масштаби збитків наразі уточнюються.
Інші атаки на ворога
Українські військові знищили командний пункт спецназу ФСБ у Донецьку. Повідомляється, що є значні втрати, зокрема серед офіцерів.
Також нещодавно на Добропільському напрямку окупанти зазнали великих втрат – більше ніж взвод військових за півтори доби. Це був наслідок невдалих штурмів, розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш 24 Каналу.
Не припиняються й далекобійні удари по території Росії. Так, днями СБУ уразила нафтостанцію "Самара", що формує експортний сорт нафти Urals. Було пошкоджено 5 резервуарів, спалахнула пожежа.