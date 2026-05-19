Какие новые условия для получения 2 тысяч гривен?

Речь идет о введенной в этом году программе "Скрининг здоровья", по которой каждый украинец после сорока может получить 2 тысячи гривен на обследование. На днях ее упростили, сообщает Дія.

В первые четыре месяца 2026 года украинцы, которым исполнилось 40 лет, должны были ждать еще 30 дней, чтобы подать заявку на выплаты. Однако в мае условия программы изменили.

Теперь такое условие уже не действует, и граждане имеют возможность оформить средства сразу после достижения 40 лет.

Подавать заявку на выплату в рамках "Скрининга здоровья", как и раньше, нужно через приложение "Дія" онлайн или Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) оффлайн. Две тысячи гривен начислят на карточку через 7 дней после оформления и согласования.

Однако сроки, чтобы потратить эти средства, изменились:

раньше украинцы имели время до конца года, чтобы записаться и пройти обследование;

теперь после зачисления средств у человека есть два месяца, чтобы пройти скрининг в выбранном медучреждении.

Если средства не использовать в течение этого времени 60 дней, они автоматически вернутся в государственный бюджет. Однако в следующем году средства снова предоставят.

Важно! Украинцы, которым средства по программе уже начислили, тоже должны спешить. Срок их использования сократили. Две тысячи гривен на обследование необходимо уже до 30 июня 2026 года.

Как подать заявку на выплаты через Дію?

Программа "Скрининг здоровья" предусматривает обследование украинцев людей после 40 лет для выявления сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета и проблем психического здоровья на ранней стадии.

Чтобы оформить 2 тысячи гривен через Дію для такого обследования, необходимо:

открыть приложение Дія;

перейти в раздел "Сервисы";

найти пункт "Помощь от государства" и выбрать "Скрининг здоровья";

после этого подать в нем соответствующую заявку.

После подачи заявки нужно оформить Дія.Карту. На нее после подтверждения будут зачислены средства для оплаты скрининга. Если у человека уже есть Дія.Картка, то можно воспользоваться ею.

Эти выплаты можно использовать только на обследование в медицинских учреждениях, участвующих в программе. Скрининг предусматривает три возможные проверки:

Анкетирование, во время которого врачи оценивают риски сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета 2-го типа и проблем ментального здоровья.

Лабораторные исследования, которые должны показать работу сердца, сосудов, почек.

Физикальное обследование, как включает измерение давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста и тому подобное.

Выбрать удобное медицинское учреждение для обследования можно самостоятельно. Но оно обязательно должно быть участником программы. Перечень зарегистрированных клиник – на сайте screening.moz.gov.ua.

Важно! Если человек не имеет мобильного приложения Дія, ему необходимо заказать карточку со специальным счетом в банке, который поддерживает программу. После этого нужно обратиться в ЦНАП, где уже администраторы помогут подать заявку и привязать счет для выплаты средств.

Что еще известно о программе "Скрининг здоровья"?

По состоянию на 13 мая 2026 года государственная программа "Скрининг здоровья" уже охватывает 2 050 пунктов, где украинцы могут пройти необходимые обследования.

За это время услугами программы воспользовались более 50 тысяч граждан, которые уже прошли скрининг и получили возможность проверить состояние здоровья и выявить риски заболеваний на ранних этапах.

Спрос на программу остается высоким: украинцы подали более 447 тысяч заявок на получение средств для прохождения обследований.

Всего в рамках программы уже выплатили 736 миллионов гривен поддержки, направленной на финансирование скрининговых услуг.