Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль отметила 24 Каналу, что приглашение на скрининг поступит в приложение "Дія" на 30-й день после дня рождения. Это касается именно дня рождения в 2026 году.

"То есть если у вас день рождения, например, 1 января, уведомление о приглашении на скрининг вам поступит 31 января. Именно на 30-й день вы сможете подать заявление на получение средств в рамках программы скрининга здоровья", – объяснила она.

Как подать заявку?

Валерия Коваль подчеркнула, что при заполнении заявления необходимо выбрать "Дія. Картку". Если она уже открыта, выбрать из имеющихся. Если нет, это можно сделать непосредственно в мобильном приложении. Это можно сделать всего за минуту.

После этого средства поступят на эту карточку и можно будет записаться на скрининг в коммунальных учреждениях или частных учреждениях. Этой карточкой можно будет рассчитаться за проведение скрининга здоровья,

– сказала заместитель министра цифровой трансформации.

Что известно о программе?