Для государства приоритетом остается ранняя диагностика распространенных болезней. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
Для чего можно использовать полученные средства?
Программа охватывает всех украинцев, которым по состоянию на 1 января 2026 года исполнилось 40 лет, а также тех, кто достигнет этого возраста в течение года.
Основное внимание уделяется раннему выявлению сердечно-сосудистых болезней, диабета и оценке психического здоровья – в частности депрессивных состояний и расстройств, связанных с хроническим стрессом.
По данным Минздрава, своевременное выявление сердечных патологий и диабета снижает риск преждевременной смертности на 60%. Кроме того, проверка психического здоровья особенно важна из-за длительного влияния войны на украинцев.
Как получить помощь?
Государство начисляет каждому участнику 2000 гривен для оплаты медицинских услуг. Принять участие можно двумя способами: через приложение Дія, оформив специальную карту, или обратившись в отделение банка и ЦНАП в случае отсутствия смартфона.
Услуги доступны в государственных, коммунальных и частных клиниках, заключивших соглашение с Министерством здравоохранения, без привязки к месту регистрации.
Обратите внимание! Подробный перечень медучреждений и доступных обследований можно найти на сайте screening.moz.gov.ua.
Как украинские семьи могут получить помощь?
В Украине с 2026 года семьи с 2026 года смогут оформить базовую социальную помощь через приложение Дія. Эта поддержка объединила несколько видов выплат в одну.
Она доступна малообеспеченным семьям, одиноким матерям и детям без алиментов. Размер выплаты рассчитывается индивидуально и привязан к базовой сумме 4 500 грн, с учетом дохода семьи.
Для оформления нужно авторизоваться в Дії, выбрать помощь, подписать заявление и получить средства на соответствующую карточку.