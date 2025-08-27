Скільки заявок подали на "Пакунок школяра" і кому відмовили?

Від старту програми українці подали 97 638 заяв на "Пакунок школяра", це майже 54% від кількості першокласників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Найчастіше їх оформлюють онлайн:

через Дію – 94 142 заяви;

через ПФУ – 3 496.

Проте 1 655 заяви відхилили:

460 відмов отримали родини, які перебувають за кордоном, адже вони можуть отримати допомогу після повернення в Україну, а ті, хто на тимчасово окупованих територіях – після повернення на підконтрольну Україні територію;

Ще 940 заяв відхилено, оскільки надалі з'ясувалося, що дитина була відрахована або переведена до іншого закладу освіти. У такому разі заяву потрібно подати повторно. Є також відмови через невідповідність даних у державних реєстрах.

Як отримати "Пакунок школяра"?

Батьки або законні представники цьогорічних першокласників можуть оформити заяву та отримати таку допомогу. Важливо, щоб дані дитини були внесені до модернізованої системи АІКОМ (2) – це єдине джерело для підтвердження її зарахування до першого класу.

Інструкція для подання заяви через Дію:

Відкрийте розділ "Сервіси", далі – "Допомога від держави", далі – "Пакунок школяра"; Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву. Виберіть або відкрийте Дія.Картку для виплат. Перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.

Що відомо про "Пакунок школяра"?