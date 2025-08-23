Як зросте прожитковий мінімум у 2026 році?

У 2026 році базовий прожитковий мінімум зросте, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2026 – 2028 роки.

Збільшиться це значення і для дітей:

для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум складе – 2 783 гривні (цьогоріч він складає – 2 563 гривні);

від 6 до 18 років – 3 471 гривні (у 2025 він складає – 3 196 гривень).

Як зросте розмір аліментів у 2026 році?

Мінімальний розмір аліментів складає 50% від встановленого прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Тобто, у 2026 році це значення зміниться так:

діти віком до 6 років у 2026 році мають отримувати не менш як – 1 391,5 гривні;

віком від 6 до 18 років – 1 735,5 гривень.

Водночас мінімальна рекомендована до виплат сума аліментів більша. Вона рівна прожитковому мінімуму, що відповідає віку дитини. Тобто у 2026 році ці суми такі:

для дітей віком до 6 років – 2 783 гривні;

від 6 до 18 років – 3 471 гривні.

Вплине зростання прожиткового мінімуму і на максимальну суму аліментів у наступному році:

для дітей віком до 6 років максимум сягне – 27 830 гривень;

від 6 до 18 років – 34 710 гривні.

Зверніть увагу! Батьки мають право домовитись і на більшу суму аліментів. Це потрібно зафіксувати у договорі.