Як зросте прожитковий мінімум у 2026 році?
У 2026 році базовий прожитковий мінімум зросте, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2026 – 2028 роки.
Збільшиться це значення і для дітей:
- для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум складе – 2 783 гривні (цьогоріч він складає – 2 563 гривні);
- від 6 до 18 років – 3 471 гривні (у 2025 він складає – 3 196 гривень).
Як зросте розмір аліментів у 2026 році?
Мінімальний розмір аліментів складає 50% від встановленого прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Тобто, у 2026 році це значення зміниться так:
- діти віком до 6 років у 2026 році мають отримувати не менш як – 1 391,5 гривні;
- віком від 6 до 18 років – 1 735,5 гривень.
Водночас мінімальна рекомендована до виплат сума аліментів більша. Вона рівна прожитковому мінімуму, що відповідає віку дитини. Тобто у 2026 році ці суми такі:
- для дітей віком до 6 років – 2 783 гривні;
- від 6 до 18 років – 3 471 гривні.
Вплине зростання прожиткового мінімуму і на максимальну суму аліментів у наступному році:
- для дітей віком до 6 років максимум сягне – 27 830 гривень;
- від 6 до 18 років – 34 710 гривні.
Зверніть увагу! Батьки мають право домовитись і на більшу суму аліментів. Це потрібно зафіксувати у договорі.