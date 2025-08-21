Чому в Росії зростає бюджетний дефіцит?

Йдеться, зокрема, про скорочення витрат на соціальні програми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Дефіцит бюджету в Росії також посилюється через падіння доходів від реалізації нафти й газу.

Цьогоріч Росія планує витратити на безпеку та оборону 17 трильйонів рублів. Для розуміння, це орієнтовно 41% від усіх держвитрат.

Значні видатки Кремля на війну уже призвели до:

збільшення інфляції;

загрози рецесії;

встановлення рекордних відсоткових ставок.

Важливо! Раніше голова бюджетного комітету Ради Федерації Анатолій Артамонов попередив росіян, що їм доведеться "жити менш комфортно". Так відбуватиметься через скорочення витрат на медицину та освіту. До того ж економісти прогнозують, що в Росії надалі зростатиме податковий тиск та відбуватиметься стагнація економіки.

Чому зростають оборонні витрати Росії?

За даними ISW, в Росії витрати на війну зростають через низку причин. Зокрема, з них варто виділити:

надання компенсацій військовослужбовцям (та їхнім родинам);

розширення оборонно-промислової бази (ОПРБ);

спонсорування кампаній для здійснення набору персоналу для війни в Україні.

Російський уряд також повинен зіткнутися з майбутніми витратами на компенсацію ветеранам та їхнім сім'ям, надаючи їм фінансову, медичну та психологічну підтримку від уряду протягом наступних десятиліть,

– повідомляє видання.

Зауважте! Скорочення надходжень від продажу нафти пов'язане з тим, що Росія вимушена реалізовувати її за ціною нижче ринковою. Така ситуація виникла внаслідок введення вторинних санкцій.