Які закони для виробництва зброї ухвалили?

Рада ухвалили законопроєкти №13420 та №13421, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.

Перший законопроєкт стосується внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу, а другий – внесення зміни до Митного кодексу.

Зміни передбачають:

Запровадження правового режиму Defence City до 1 січня 2036 року;

Замість Переліку підприємств ОПК створення Реєстру Defence City під управлінням Міноборони;

Чіткі правила для резидентів: статус, умови його отримання та контроль визначає закон "Про нацбезпеку України";

Частка кваліфікованого доходу резидента – від 75% (для літакобудування — від 50%).

Що таке Defence City? Defence City – програма спрямована на запровадження спеціального режиму для підтримки українських оборонних виробників. Вона передбачає спільне виробництво зброї з міжнародними партнерами Defence City – в Україні та в країнах-учасниках Рамштайну.

Окрім вимог, резиденти зможуть також розраховувати на певну підтримку:

податкові пільги;

спрощені митні процедури;

спрощений експортний контроль товарів військового призначення;

можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду;

підтримка релокації та підвищення безпеки виробничих потужностей.

Такі зміни допоможуть посилити обороноздатність держави та створити нові можливості для інвестицій, технологій та робочих місць.

Що відомо про виробництво зброї в Україні?