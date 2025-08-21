Які закони для виробництва зброї ухвалили?
Рада ухвалили законопроєкти №13420 та №13421, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.
Дивіться також Були успішні випробування, – Зеленський розповів про ракетну програму "Фламінго"
Перший законопроєкт стосується внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу, а другий – внесення зміни до Митного кодексу.
Зміни передбачають:
- Запровадження правового режиму Defence City до 1 січня 2036 року;
- Замість Переліку підприємств ОПК створення Реєстру Defence City під управлінням Міноборони;
- Чіткі правила для резидентів: статус, умови його отримання та контроль визначає закон "Про нацбезпеку України";
- Частка кваліфікованого доходу резидента – від 75% (для літакобудування — від 50%).
Що таке Defence City?
Defence City – програма спрямована на запровадження спеціального режиму для підтримки українських оборонних виробників. Вона передбачає спільне виробництво зброї з міжнародними партнерами Defence City – в Україні та в країнах-учасниках Рамштайну.
Окрім вимог, резиденти зможуть також розраховувати на певну підтримку:
- податкові пільги;
- спрощені митні процедури;
- спрощений експортний контроль товарів військового призначення;
- можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду;
- підтримка релокації та підвищення безпеки виробничих потужностей.
Такі зміни допоможуть посилити обороноздатність держави та створити нові можливості для інвестицій, технологій та робочих місць.
Що відомо про виробництво зброї в Україні?
- Завдяки Defence City Україна запустить спільні виробництва зброї з Данією, Британією та Норвегією. Нині тривають спільні проєкти з німецькими підприємствами (БТРи, артилерія, боєприпаси). Натомість з американськими партнерами – реалізуються проєкти в галузі дронів, артилерії та боєприпасів.
- Також в Україні запустили серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго" з дальністю понад 3000 кілометрів. Ракеті вже вдалося вразити поставлені цілі на території Росії, а бойове застосування "відбувається впродовж певного часу".
- Окрім цього відомо, що українська оборонка набирає обертів. Більшість українських оборонних підприємств перейшла у приватну форму власності, що збільшує гнучкість та обсяги виробництва. Загалом вітчизняний ОПК охоплює вже близько 900 підприємств,