Как вырастет прожиточный минимум в 2026 году?
В 2026 году базовый прожиточный минимум вырастет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2026 – 2028 годы.
Увеличится это значение и для детей:
- для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум составит – 2 783 гривны (в этом году он составляет – 2 563 гривны);
- от 6 до 18 лет – 3 471 гривны (в 2025 он составляет – 3 196 гривен).
Как вырастет размер алиментов в 2026 году?
Минимальный размер алиментов составляет 50% от установленного прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. То есть, в 2026 году это значение изменится так:
- дети в возрасте до 6 лет в 2026 году должны получать не менее – 1 391,5 гривны;
- в возрасте от 6 до 18 лет – 1 735,5 гривны.
В то же время минимальная рекомендованная к выплате сумма алиментов больше. Она равна прожиточному минимуму, что соответствует возрасту ребенка. То есть в 2026 году эти суммы следующие:
- для детей в возрасте до 6 лет – 2 783 гривны;
- от 6 до 18 лет – 3 471 гривны.
Повлияет рост прожиточного минимума и на максимальную сумму алиментов в следующем году:
- для детей в возрасте до 6 лет максимум достигнет – 27 830 гривен;
- от 6 до 18 лет – 34 710 гривен.
Обратите внимание! Родители имеют право договориться и на большую сумму алиментов. Это нужно зафиксировать в договоре.