Как вырастет прожиточный минимум в 2026 году?

В 2026 году базовый прожиточный минимум вырастет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2026 – 2028 годы.

Увеличится это значение и для детей:

для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум составит – 2 783 гривны (в этом году он составляет – 2 563 гривны);

от 6 до 18 лет – 3 471 гривны (в 2025 он составляет – 3 196 гривен).

Как вырастет размер алиментов в 2026 году?

Минимальный размер алиментов составляет 50% от установленного прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. То есть, в 2026 году это значение изменится так:

дети в возрасте до 6 лет в 2026 году должны получать не менее – 1 391,5 гривны;

в возрасте от 6 до 18 лет – 1 735,5 гривны.

В то же время минимальная рекомендованная к выплате сумма алиментов больше. Она равна прожиточному минимуму, что соответствует возрасту ребенка. То есть в 2026 году эти суммы следующие:

для детей в возрасте до 6 лет – 2 783 гривны;

от 6 до 18 лет – 3 471 гривны.

Повлияет рост прожиточного минимума и на максимальную сумму алиментов в следующем году:

для детей в возрасте до 6 лет максимум достигнет – 27 830 гривен;

от 6 до 18 лет – 34 710 гривен.

Обратите внимание! Родители имеют право договориться и на большую сумму алиментов. Это нужно зафиксировать в договоре.