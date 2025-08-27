Сколько заявок подали на "Пакет школьника" и кому отказали?

Со старта программы украинцы подали 97 638 заявлений на "Пакет школьника", это почти 54% от количества первоклассников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Смотрите также Придется платить больше: как вырастет размер алиментов в 2026 году

Чаще всего их оформляют онлайн:

через Дію – 94 142 заявления;

через ПФУ – 3 496.

Однако 1 655 заявления отклонили:

460 отказов получили семьи, которые находятся за рубежом, ведь они могут получить помощь после возвращения в Украину, а те, кто на временно оккупированных территориях – после возвращения на подконтрольную Украине территорию;

Еще 940 заявлений отклонено, поскольку в дальнейшем выяснилось, что ребенок был отчислен или переведен в другое учебное заведение. В таком случае заявление нужно подать повторно. Есть также отказы из-за несоответствия данных в государственных реестрах.

Как получить "Пакет школьника"?

Родители или законные представители нынешних первоклассников могут оформить заявление и получить такую помощь. Важно, чтобы данные ребенка были внесены в модернизированную систему АИКОМ (2) – это единственный источник для подтверждения его зачисления в первый класс.

Инструкция для подачи заявления через Дію:

Откройте раздел "Сервисы", далее – "Помощь от государства", далее – "Пакет школьника"; Выберите ребенка, на которого оформляете заявление. Выберите или откройте Дія.Карту для выплат. Проверьте данные и подпишите заявление Дія.Подписью.

Что известно о "Пакете школьника"?