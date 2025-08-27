Сколько заявок подали на "Пакет школьника" и кому отказали?
Со старта программы украинцы подали 97 638 заявлений на "Пакет школьника", это почти 54% от количества первоклассников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
Чаще всего их оформляют онлайн:
- через Дію – 94 142 заявления;
- через ПФУ – 3 496.
Однако 1 655 заявления отклонили:
- 460 отказов получили семьи, которые находятся за рубежом, ведь они могут получить помощь после возвращения в Украину, а те, кто на временно оккупированных территориях – после возвращения на подконтрольную Украине территорию;
- Еще 940 заявлений отклонено, поскольку в дальнейшем выяснилось, что ребенок был отчислен или переведен в другое учебное заведение. В таком случае заявление нужно подать повторно. Есть также отказы из-за несоответствия данных в государственных реестрах.
Как получить "Пакет школьника"?
Родители или законные представители нынешних первоклассников могут оформить заявление и получить такую помощь. Важно, чтобы данные ребенка были внесены в модернизированную систему АИКОМ (2) – это единственный источник для подтверждения его зачисления в первый класс.
Инструкция для подачи заявления через Дію:
- Откройте раздел "Сервисы", далее – "Помощь от государства", далее – "Пакет школьника";
- Выберите ребенка, на которого оформляете заявление.
- Выберите или откройте Дія.Карту для выплат.
- Проверьте данные и подпишите заявление Дія.Подписью.
Что известно о "Пакете школьника"?
- "Пакет школьника" имеет срок действия, поэтому деньги нужно успеть использовать. Заявление на получение выплаты в Дии или Пенсионном фонде можно подать до 15 ноября. Деньги надо потратить деньги в течение 180 дней с момента зачисления на счет, иначе их вернут в бюджет.
- Средства из "Пакета школьника" будут поступать на специальный счет и предназначены для покупки канцелярских товаров, детской одежды и обуви.
- Вместе с этим украинцы уже поспорили из-за "Пакета школьника". Выплата вызвала споры среди граждан о целесообразности таких расходов во время войны.