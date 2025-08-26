Об этом говорится в условиях участия в программе. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Когда надо потратить полученные средства?

Денежную помощь будут предоставлять родителям в безналичной форме и зачислять на специальный счет – Дия.Картку.

Если семья не пользуется Дия, родители или опекуны должны обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда с письменным заявлением о предоставлении помощи.

Заявление на получение выплаты в Дии или Пенсионном фонде можно подать до 15 ноября.

Потратить средства можно для приобретения школьных принадлежностей, детской одежды и обуви.

Неиспользованные средства автоматически вернутся в госбюджет.

Что известно о "Пакете школьника"?