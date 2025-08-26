Об этом говорится в условиях участия в программе. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
Когда надо потратить полученные средства?
Денежную помощь будут предоставлять родителям в безналичной форме и зачислять на специальный счет – Дия.Картку.
Если семья не пользуется Дия, родители или опекуны должны обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда с письменным заявлением о предоставлении помощи.
Заявление на получение выплаты в Дии или Пенсионном фонде можно подать до 15 ноября.
Потратить средства можно для приобретения школьных принадлежностей, детской одежды и обуви.
Неиспользованные средства автоматически вернутся в госбюджет.
Что известно о "Пакете школьника"?
В июле в Украине появилась еще одна выплата – "Пакет школьника".
В ее рамках семья сможет получить для своего первоклассника, который пойдет на очное обучение, 5 тысяч гривен.
Деньги предусмотрели на покупку необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви.
Получить "Пакет школьника" сможет каждая украинская семья. Заявку можно подавать через Дию.
Выплата не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.