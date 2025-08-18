Кто и каким образом может получить поддержку от государства для школьника, сообщает 24 Канал, ссылаясь на телеграмм-канал ссылаясь на телеграмм-канал первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Смотрите также Висок или висок: как правильно назвать этот участок головы

Кто получит "пакет школьника"?

С 18 августа правительство Украины запустило новую программу поддержки – пакет школьника. Она ориентирована на родителей школьников, чьи дети с 1 сентября идут в первый класс. Родители и законные представители первоклассников могут получить единовременное пособие в размере 5 000 гривен через приложение Дія.

Полученные средства можно потратить на самое необходимое – канцелярию и детскую одежду и обувь. При выборе канцелярии родителям следует учесть рекомендации врачей при выборе рюкзака для школьника.

За средства помощи можно приобрести товары для подготовки ребенка к школе как онлайн, так и в обычных магазинах в течение 180 дней (с момента зачисления средств).

Интересно! Проект разработан Министерством социальной политики, семьи и единства совместно с Министерством цифровой трансформации и Дія, Министерством образования и науки и Пенсионным фондом Украины при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине в рамках "Проекта поддержки Дія", реализуемого при финансировании Швеции, Швейцарско-украинского проекта DECIDE – "Децентрализация для развития демократического образования", внедряется в Украине консорциумом в составе ОО DOCCU и Цюрихского педагогического университета при поддержке Швейцарии.

Пакет школьника – как получить: смотрите видео

Как получить выплату на школьника?

Чтобы получить средства вам необходимо иметь подтверждение, что ваш ребенок зачислен в первый класс. Такое push-уведомление вы получите в приложении Дія.

Далее в приложении следует сделать следующие действия:

Вкладка "Сервисы" – Помощь от государства – Пакет школьника

Выбрать своего ребенка-первоклассника

Перейти к оформлению заявки на помощь

Следует выбрать Дія.Карту для зачисления денег, если ее еще нет – откройте в одном из банков-партнеров.

Проверьте правильность данных в заявлении и утвердите ее Дія.Подписью.

Учтите! Срок оформления заявления достаточно длительный – у вас есть время до 15 ноября 2025 года.