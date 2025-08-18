Хто та яким чином може отримати підтримку від держави для школяра, повідомляє 24 Канал, посилаючись на телеграм-канал посилаючись на телеграм-канал першого віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Хто отримає "пакунок школяра"?

З 18 серпня уряд України запустив нову програму підтримки – пакунок школяра. Вона орієнтована на батьків школярів, чиї діти з 1 вересня ідуть до першого класу. Батьки та законні представники першокласників мають змогу отримати одноразову допомогу в розмірі 5 000 гривень через застосунок Дія.

Отримані кошти можна витратити на найнеобхідніше – канцелярію та дитячий одяг і взуття. При виборі канцелярії батькам слід врахувати рекомендації лікарів при виборі рюкзака для школяра.

За кошти допомоги можна придбати товари для підготовки дитини до школи як онлайн, так і у звичайних магазинах протягом 180 днів (з моменту зарахування коштів).

Цікаво! Проєкт розроблено Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з Міністерством цифрової трансформації та Дією, Міністерством освіти і науки та Пенсійним фондом України за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні у межах "Проєкту підтримки Дія", що реалізується за фінансування Швеції, Швейцарсько-українського проєкту DECIDE – "Децентралізація для розвитку демократичної освіти", що впроваджується в Україні консорціумом у складі ГО DOCCU та Цюрихського педагогічного університету за підтримки Швейцарії.

Пакунок школяра – як отримати: дивіться відео

Як отримати виплату на школяра?

Щоб отримати кошти вам необхідно мати підтвердження, що вашу дитину зараховано до першого класу. Таке push-сповіщення ви отримаєте у застосунку Дія.

Далі у застосунку слід зробити такі дії:

Вкладка "Сервіси" – Допомога від держави – Пакунок школяра

Обрати свою дитину-першокласника

Перейти до оформлення заявки на допомогу

Слід обрати Дія.Картку для зарахування грошей, якщо її ще немає – відкрийте в одному з банків-партнерів.

Перевірте правильність даних в заяві та затвердьте її Дія.Підписом.

Врахуйте! Термін оформлення заяви досить тривалий – у вас є час до 15 листопада 2025 року.