Чому важливо правильно обрати рюкзак та на що звернути увагу при виборі, розповідає 24 Канал, враховуючи рекомендації Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Дивіться також Не отдих і точно не отпуск: як красиво розповісти про вакацію українською

На що звернути увагу при виборі рюкзака?

Перше вересня уже скоро, тому час купувати канцелярське приладдя та інші аксесуари для школярів

Чи не найважливішим предметом для школяра, а особливо для першокласника, є – рюкзак. Саме його дитина буде носити щодня і він впливатиме на поставу дитини. Тому важливо обирати аксесуар правильно, щоб він не шкодив поставі та не спричиняв біль у спині.

Важливі поради для батьків, як обрати рюкзак, дає Центр громадського здоров'я МОЗ України:

Ширина рюкзака та розташування на спині. Врахуйте, рюкзак не має бути ширшим за плечі дитини. Верхній край – на рівні плечей або трохи нижче, а нижній – не опускатися нижче талії.

Врахуйте, рюкзак дитини. Верхній край – на рівні плечей або трохи нижче, а нижній – не опускатися нижче талії. Спинка рюкзака. Вона має бути середньої жорсткості з м’якими вставками – так звана ортопедична спинка. Це важливо, щоб підтримувати хребет дитини та захистити спину від гострих предметів усередині.

Вона має бути середньої жорсткості з м’якими вставками – так звана ортопедична спинка. Це важливо, щоб підтримувати хребет дитини та захистити спину від гострих предметів усередині. Ширина лямок. Лямки грають роль – вони мають містити м’які вставки та бути регульованими, шириною не менше ніж 4 – 5 сантиметрів.

Лямки грають роль – вони мають містити м’які вставки та бути регульованими, шириною не менше ніж 4 – 5 сантиметрів. Нагрудний ремінь . Його наявність допоможе краще розподіляти вагу рюкзака та фіксувати його.

. Його наявність допоможе краще розподіляти вагу рюкзака та фіксувати його. Наявність кількох відділень та кишеньок. Це дозволять краще і рівномірніше розподілити речі.

Це дозволять краще і рівномірніше розподілити речі. Світловідбивні елементи. Це безпековий елемент, що відбиває світло фар автомобілів та інших джерел світла, роблячи рюкзак помітнішим для водіїв у темряві або в умовах поганої видимості. Це можуть бути вшиті елементи чи у вигляді декору.

Зауважте, на сучасних рюкзаках є розмірна сітка, де вказано зріст та вік дитини. Неправильно підібраний рюкзак може зашкодити здоров'ю школяра.

зросту дитини до 100 сантиметрів відповідає розмір рюкзака XXS;

зросту 100 – 115 сантиметрів – розмір XS;

115 – 130 сантиметрів – розмір S;

130 – 145 сантиметрів M;

145 – 175 сантиметрів L;

якщо зріст 175 см і вище, то потрібно брати рюкзак розміру XL.

А місткість рюкзака визначається літрами. Ця характеристика теж важлива для обсягу шкільного ранця, оскільки доводиться носити не лише підручники і канцелярію, а й ланч-бокс, воду й сумку для взуття для фізкультури.

Для першокласника цілком достатньо купити рюкзак літражем 11 – 16 літрів.

Як безпечно носити рюкзак?

Якщо ви уже обрали рюкзак, то батькам важливо навчити дитину носити його правильно.

Слід пояснити, що слід носити рюкзак треба на обох плечах .

. Правильно складати речі у рюкзаку. Найважчі речі слід розміщати ближче до спини, щоб зменшити навантаження.

Найважчі речі слід розміщати ближче до спини, щоб зменшити навантаження. Не носити зайвого. Нагадуйте дитині регулярно викладати зайве з рюкзака.

Вага рюкзака для першокласника не повинна перевищувати 1 кілограм згідно з ГОСТом.

Вага наповненого рюкзака не повинна перевищувати 10 – 15 % ваги дитини! Тобто, для дитини вагою 25 кілограмів вага не має перевищувати 2,5 – 3,7 кілограма.

Перевищення норми може завдати не тільки шкоди спині школяра, а й здоров'ю в цілому, починаючи з легкого запаморочення і втоми, закінчуючи серйознішими проблемами.

Чи важливо ретельно обирати канцелярію?

У багатьох магазинах канцелярії є список необхідних предметів для школяра чи їх видають батькам у школі класні керівники.

На що варто звернути увагу – ручки чи олівці. Для школярів молодших класів варто обирати тригранну форму. Така форма дозволяє легше навчитися правильно тримати приладдя трьома пальцями та не перенапружувати руку.

Для школярів молодших класів варто обирати Така форма дозволяє легше навчитися правильно тримати приладдя трьома пальцями та не перенапружувати руку. Олівці з м’яким грифелем (2B) дозволяють писати без надмірного натиску. Це дозволить уникнути швидкої втоми й болю в м’язах руки.

(2B) дозволяють писати без надмірного натиску. Це дозволить уникнути швидкої втоми й болю в м’язах руки. Варто уникати надто тонких або слизьких ручок та олівців, оскільки вони збільшують навантаження на м’язи руки під час письма.

ручок та олівців, оскільки вони збільшують навантаження на м’язи руки під час письма. Також краще відмовитись від приладдя у важких металевих корпусах .

. Опирайте безпечний пластилін, який не зашкодить шкірі та не забруднить одяг.

Та зрештою, залучіть свого школярика до вибору рюкзака та приладдя, щоб дитина могла перевірити, чи зручно їй і була задоволена обраним малюнком і кольором.