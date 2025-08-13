Почему важно правильно выбрать рюкзак и на что обратить внимание при выборе, рассказывает 24 Канал, учитывая рекомендации Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

На что обратить внимание при выборе рюкзака?

Первое сентября уже скоро, поэтому время покупать канцелярские принадлежности и другие аксессуары для школьников

Едва ли не самым важным предметом для школьника, а особенно для первоклассника, является – рюкзак. Именно его ребенок будет носить ежедневно и он будет влиять на осанку ребенка. Поэтому важно выбирать аксессуар правильно, чтобы он не вредил осанке и не вызывал боль в спине.

Важные советы для родителей, как выбрать рюкзак, дает Центр общественного здоровья МОЗ Украины:

Ширина рюкзака и расположение на спине. Учтите, рюкзак не должен быть шире плеч ребенка. Верхний край – на уровне плеч или чуть ниже, а нижний – не опускаться ниже талии.

Ширина лямок. Лямки играют роль – они должны содержать мягкие вставки и быть регулируемыми, шириной не менее 4 – 5 сантиметров.

Наличие нескольких отделений и кармашков. Это позволят лучше и равномернее распределить вещи.

Это позволят лучше и равномернее распределить вещи. Светоотражающие элементы. Это безопасный элемент, отражающий свет фар автомобилей и других источников света, делая рюкзак заметным для водителей в темноте или в условиях плохой видимости. Это могут быть вшитые элементы или в виде декора.

Заметьте, на современных рюкзаках есть размерная сетка, где указан рост и возраст ребенка. Неправильно подобранный рюкзак может навредить здоровью школьника.

росту ребенка до 100 сантиметров соответствует размер рюкзака XXS;

росту 100 – 115 сантиметров – размер XS;

115 – 130 сантиметров – размер S;

130 – 145 сантиметров M;

145 – 175 сантиметров L;

если рост 175 см и выше, то нужно брать рюкзак размера XL.

А вместительность рюкзака определяется литрами. Эта характеристика тоже важна для объема школьного ранца, поскольку приходится носить не только учебники и канцелярию, но и ланч-бокс, воду и сумку для обуви для физкультуры.

Для первоклассника вполне достаточно купить рюкзак литражом 11 – 16 литров.

Как безопасно носить рюкзак?

Если вы уже выбрали рюкзак, то родителям важно научить ребенка носить его правильно.

Следует объяснить, что следует носить рюкзак надо на обоих плечах .

Правильно складывать вещи в рюкзаке. Самые тяжелые вещи следует размещать ближе к спине, чтобы уменьшить нагрузку.

Вес рюкзака для первоклассника для первоклассника не должен превышать 1 килограмма согласно ГОСТу.

Вес наполненного рюкзака не должен превышать 10 – 15 % веса ребенка! То есть, для ребенка весом 25 килограммов вес не должен превышать 2,5 – 3,7 килограмма.

Превышение нормы может нанести не только вред спине школьника, но и здоровью в целом, начиная с легкого головокружения и усталости, заканчивая более серьезными проблемами.

Важно ли тщательно выбирать канцелярию?

Во многих магазинах канцелярии есть список необходимых предметов для школьника или их выдают родителям в школе классные руководители.

На что стоит обратить внимание – ручки или карандаши. Для школьников младших классов следует выбирать трехгранную форму. Такая форма позволяет легче научиться правильно держать принадлежности тремя пальцами и не перенапрягать руку.

Карандаши с мягким грифелем (2B) позволяют писать без чрезмерного нажима. Это позволит избежать быстрой усталости и боли в мышцах руки. Следует избегать слишком тонких или скользких ручек и карандашей, поскольку они увеличивают нагрузку на мышцы руки во время письма.

. Опирайте безопасный пластилин, который не повредит коже и не испачкает одежду.

И наконец, привлеките своего школьника к выбору рюкзака и принадлежностей, чтобы ребенок мог проверить, удобно ли ему и был доволен выбранным рисунком и цветом.