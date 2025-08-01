Как рассказать об отдыхе, не используя русизмы, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на языковеда @slovotvirna.

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Как рассказать об отпуске без русизмов?

Большинство людей выбирает отпуск именно на время лета. И многие выбирают местом отдыха – Украинские Карпаты. И конечно после отпуска хочется об этом рассказать друзьям и коллегам. А чтобы сделать это правильно заметьте следующие ситуации и типичные речевые ошибки, чтобы их избежать.

Где можно сделать ошибку:

Ми віддихаємо на природі – ми відпочиваємо на природі / ми перебуваємо на відпочинку на природі

Віддихатися – перепочити після активного відпочинку

після активного відпочинку Ми заказали банош – ми замовили банош

Ми зняли готель – ми орендували готельний номер / ми зупинилися в готелі

Я на наступний день поїду додому (калька с русского) – я наступного дня їду додому

Как говорить об отдыхе: смотрите видео

Вот еще словарик, где допускаем самые распространенные ошибки:

не отпуск – а відпустка

не отдих – а відпочинок

не чемодан – а валіза

не путевка – а путівка (від слова путь)

(від слова путь) не прогулка – а прогулянка

не достопримечательность – визначне місце

не взять экскурсию – а замовити чи піти на екскурсію

А на каникулы можно сказать – вакации, это слово было репрессировано "советами".

Пусть ваш отпуск будет интересно и незабываемым! А рассказывайте о нем – на украинском!