Как по-украински сказать "путь" и какие синонимы и в каких случаях использовать, в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно", рассказывает 24 Канал.
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Каким словом заменить "путь"
Слово "путь" – это устаревший или диалектный вариант, который встречается в украинском языке, но в современном употреблении считается русизмом или архаизмом. В большинстве случаев его лучше заменить родным словом.
Происходит оно от праславянского pǫtь – "дорога", "путь". Оно родственно с другими словами из других языков:
- санскритом panthās – "путь, тропа",
- латынью pons – "мост",
- на греческом πόντος – "море, путь по воде".
В древнерусском языке "путь" означало дорогу, направление, путешествие. В украинском языке это слово сохранилось в поэзии, фольклоре, диалектах, но в прямом значении вытеснено словом – "путь".
Поэтому в таких случаях следует заменить:
- не путь к храму – шлях до храму,
- не путь героя – шлях героя,
- не на путь истины – на шлях истины,
- не железнодорожный путь – залізнична колія,
- не жизненный путь – а життєва дорога.
Вы можете встретить слово "путь" в диалекте, фольклоре и литературе.
- В некоторых регионах (Полесье, Слобожанщина) слово "путь" еще употребляется в значении дорога, направление
- В фольклоре: "Путь терновая, путь тернистая – и к воле прямая".
- В поэзии Тараса Шевченко, Леси Украинки, Максима Рыльского – "путь" часто используется как метафора жизненного пути, судьбы, борьбы
Еще одним доказательством, что этого слова в нашем языке нет, является отсутствие слова "попутчик", по-украински он – "подорожній".
"Путь" – это слово из прошлого, пахнущее старыми дорогами. Но в современном языке лучше идти путем – но без суржика.