Что означает слово "бигме" и когда его стоит говорить, рассказывает 24 Канал ссылаясь на ресурс "Едині".
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Что такое "бигме"?
В украинском языке немало слов, которые образовались путем слияния, и их звучание и использование создает интереснее нашу речь.
Среди таких слов – "бигме". Оно и слово высказывание и слово вставка, которое можно услышать в разговоре, и более, – даже, – как слово паразит.
Это слово используем когда:
- Хотим подчеркнуть правдивость:
"Бигме, я ничего не ждал!"
- У шутливом контексте:
"Бигме, я шучу!"
- Для эмоциональной окраски – от искреннего удивления до сердечного негодования:
"Это не мое, бигме, не мое!"
"Бигме" – это не просто частица, а эмоциональный штрих, которым украинцы усиливают правдивость своих слов. Употребляется, когда хочешь заверить кого-то: "Да не я это сделал, бигме!" – и уже звучит искренне, по-народному. Это эмоция, как и реакция возмущения, но точно не по-русски – "возмущон".
"Да бигме!" / Freepik
Как образовалось слово?
Слово образовано лексико-синтаксическим способом – в результате взыскания двух слов в одно – от "БОГ ЙМЕ", то есть "имеет веру", "верит сказанному".
Сама фраза "Бог имеет", то есть "Бог имеет веру в сказанное", может трактоваться как как своеобразная формула клятвы, которая укоренилась в бытовой речи.
Его чаще используют в сельской местности, однако оно не такое забытое как кажется. Галина Пагутяк, современная украинская писательница, охотно употребляет это слово при любом удобном случае.
Это слово, "бигме", любила использовать и Леся Украинка, как в художественных произведениях, так и в переписке.
Поэтому, бигме, слово "бигме" того стоит, что о нем знали и использовали.
А еще ресурс "Горох" предлагает несколько синонимов к этому слову, которые звучат не менее интересно и метко:
- далебі,
- чесно / чесне слово,
- їй-бо (гу)
- отож (бо)
- ага / угу,
- аякже.
Что ж, наш язык не перестает удивлять и он не так прост как кажется! И он стоит того, чтобы его познавать, сохранять и говорить!