Как же правильно назвать это лакомство – "родзинки" или "ізюм" на украинском, рассказывает 24 Канал, опираясь на @rezervpb.

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Так как правильно называть "родзинки" или "изюм"?

Ароматная свежая выпечка с изюмом – едва ли не самое любимое лакомство многих украинцев. Но как правильно назвать эти сухофрукты на украинском – родзинки или изюм?

Прежде всего – это сушеные ягоды винограда, которые бывают разного цвета и размера, а это зависит от сорта винограда.

Слова "родзинки" і "изюм" – это не просто названия сушеного винограда, а слова путешественники из других языков.

Слово "изюм" заимствовано из тюркских языков, в частности в крымско-татарском языке – jüzüm, в турецком üzüm, что означает "виноград".

В староукраинском языке фиксируется форма "изюмъ" еще в XVI веке, то есть раньше, чем в русском.

В русском языке слово приобрело значение "сушеный виноград", потому что именно в таком виде продукт попадал на рынок.

В словарях Бориса Гринченко и Крымского-Ефремова упоминается также форма "озюм" – как устаревший украинский вариант.

А слово "родзинки" пришло в украинский язык через польское слово rodzynki, которое, в свою очередь, происходит от немецкого Rosine, а далее – от латинского racemus – "гроздь винограда".

Это слово, которое распространилось на Галичине, как кулинарный компонент, стало основным литературным вариантом в современном украинском языке.

Изюм или изюм: смотрите видео

В литературе мы можем встретить использование обоих слов и это не является ошибкой:

Бійці кинулись розламувати решту пасок, і в кожній із них знаходили… то перстень золотий, то замість ізюму якесь блискуче каміння (Олесь Гончар).

(Олесь Гончар). А гетьманша, було, вийде Та й кликне в будинок, Он де клуня. А там мені І фіг і родзинок – Всього мені понадає І на руках носить (Тарас Шевченко);

(Тарас Шевченко); Його сріблясто чистий плов ледь-ледь парував на стяблі, шматки баранини спритно приховані рисом, усіяним золотистими родзинками (Иван Ле).

Поэтому, в разговоре можете пользоваться словами – родзинки и изюм, а еще и подзабытыми – озюм, узюм или коринки. Верните и эти слова в украинский язык.

Подобная ситуация с заимствованием названия из разных языков в словах кав'ярня и каварня.

А вот что касается фразеологизма "з родзинкою", то это калькирование русского выражения "с изюминкой", на украинском лучше сказать – "з перчиком" или "з живчиком". Именно так говорят о человеке, который чем-то отличается – юмором, харизмой, знаниями.

Какая польза изюма?

Изюм – это полезный и питательный продукт, который известен издавна. Изюм, может храниться долгое время без потери качества. Он известен еще с античных времен и был любимым лакомством олимпийцев.

Изюм широко используется в кулинарии, как дополнение к выпечке, каш, салатов, а также как отдельный перекус. Это полезное лакомство – альтернатива конфетам.