Теперь зарплаты воспитателям начисляет и платит местное самоуправление. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака.

Смотрите также Кабмин одобрил Государственный стандарт дошкольного образования

Согласовали ли общины премии воспитателям?

Образовательный комитет подробно проанализировал изменения, чтобы увидеть динамику движения реформы, отметил нардеп. В частности, проанализировали должностные оклады, надбавки и дополнительные доплаты.

Повышенные должностные оклады: по состоянию на октябрь 2025 года 4 общины впервые воспользовались правом повышать оклады сверх установленных правительством норм.

Доплаты учредителей в 2025 году: в октябре 2025 года доплаты осуществляли в 234 общинах (17%). Самые распространенные формы: премии, местные стимулы, надбавки до 50% должностного оклада, доплаты за превышение наполняемости групп, разовые выплаты. Отдельно фиксируют доплаты за неблагоприятные условия труда.

Больше всего таких общин Киевской (28), Одесской (22), Полтавской (22), Днепропетровской (18) и Николаевской (16) областях. Сумма – 2600 гривен и 3900 гривен. Есть и 5 200 и 10 400 гривен.

Интересно! Педагогам дошкольного образования в Украине могут повысить должностные оклады еще на 30%. Соответствующее постановление подготовили в МОН и надеются на его принятие, рассказала заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова.

Как влияют доплаты на зарплаты воспитателей?

В этом году введение дополнительных выплат существенно повысило средний уровень оплаты труда воспитателей, сообщил Бабак.

Наибольший средний рост оплаты труда воспитателей 11 тарифного разряда в октябре зафиксировали в таких областях:

️Киевской +5 198,92 гривны,

запорожской +4 613,24 гривны,

львовской +2 391,98 гривны,

хмельницкой +2 076 гривен,

️Луганской +2 160 гривен,

️Одесской +1 689,29 гривны,

️Волынской +1 459,7 гривны.

В отдельных территориальных общинах благодаря сочетанию максимальных надбавок и дополнительных стимулов зафиксирован выше среднего уровень заработной платы воспитателей,

– уточнил нардеп.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Это, по его словам, наблюдают в общинах Закарпатской, Киевской, Львовской, Тернопольской, Харьковской областей и Киева. Эти отдельные общины максимально использовали возможности Закона, отметил глава Комитета.

Как видим, постепенно местное самоуправление увеличивает финансирование дошкольного образования. Есть надежда, что в 2026 году таких общин станет еще больше,

– резюмировал Бабак.

Смотрите также Увеличили ли общины выплаты на зарплаты воспитателям детсадов

Принял ли Кабмин Госстандарт дошкольного образования?