Що означає слово "бігме" та коли його варто казати, розповідає 24 Канал посилаючись на ресурс "Єдині".
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Що таке те "бігме"?
В українській мові чимало слів, які утворилися шляхом злиття, і їх звучання та використання створює цікавішим наше мовлення.
Серед таких слів – "бігме". Воно і слово-вигук і слово-вставка, яке можна почути у розмові, ба більше, – навіть, – як слово-паразит.
Це слово використовуємо коли:
- Хочемо підкреслити правдивість:
"Бігме, я нічого не чекав!"
- У жартівливому контексті:
"Бігме, я жартую!"
- Для емоційного забарвлення – від щирого здивування до сердечного обурення:
"То не моє, бігме, не моє!"
"Бігме" – це не просто частка, а емоційний штрих, яким українці підсилюють правдивість своїх слів. Уживається, коли хочеш запевнити когось: "Та не я це зробив, бігме!" – і вже звучить щиро, по-народному. Це емоція, як і реакція обурення, але точно не російською – "возмущон".
"Та бігме!" / Freepik
Як утворилося слово?
Слово утворене лексико-синтаксичним способом – у результаті стягнення двох слів в одне – від "БОГ ЙМЕ", тобто "має віру", "вірить сказаному".
Сама фраза "Бог йме", тобто "Бог має віру в сказане", може трактуватися як своєрідна формула клятви, яка вкоренилась у побутовій мові.
Його частіше використовують у сільській місцевості, однак воно не таке забуте як здається. Галина Пагутяк, сучасна українська письменниця, залюбки вживає це слово за будь-якої зручної нагоди.
Це слово, "бігме", любила використовувати й Леся Українка, як у художніх творах, так і у листуванні.
Тому, бігме, слово "бігме" того варте, що про нього знали й використовували.
А ще ресурс "Горох" пропонує кілька синонімів до цього слова, які звучать не менш цікаво і влучно:
- далебі,
- чесно / чесне слово,
- їй-бо (гу)
- отож (бо)
- ага / угу,
- аякже.
Що ж, наша мова не перестає дивувати і вона не така проста як здається! І вона варта того, щоб її пізнавати, зберігати та говорити!