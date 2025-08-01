Як розповісти про відпочинок, не використовуючи русизми, розповідає 24 Канал, посилаючись на мовознавицю @slovotvirna.

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Як розповісти про відпустку без русизмів?

Більшість людей обирає відпустку саме на час літа. І чимало обирають місцем відпочинку – Українські Карпати. І звісно після відпустки хочеться про це розповісти друзям і колегам. А щоб зробити це правильно зауважте наступні ситуації та типові мовні помилки, щоб їх уникнути.

Де можна зробити помилку:

Ми віддихаємо на природі – ми відпочиваємо на природі / ми перебуваємо на відпочинку на природі

Віддихатися – перепочити після активного відпочинку

після активного відпочинку Ми заказали банош – ми замовили банош

Ми зняли готель – ми орендували готельний номер / ми зупинилися в готелі

Я на наступний день поїду додому (калька з російської) – я наступного дня їду додому

Як говорити про відпочинок: дивіться відео

Ось ще словничок, де припускаємося найпоширеніших помилок:

не отпуск – а відпустка

не отдих – а відпочинок

не чемодан – а валіза

не путєвка – а путівка (від слова путь)

(від слова путь) не прогулка – а прогулянка

не достопримєчатєльность – визначне місце

не взяти екскурсію – а замовити чи піти на екскурсію

А на канікули можна сказати – вакації, це слово було репресоване "совєтами".

Нехай ваша відпустка буде цікаво і незабутньою! А розповідайте про неї – українською!