Як розповісти про відпочинок, не використовуючи русизми, розповідає 24 Канал, посилаючись на мовознавицю @slovotvirna.
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Як розповісти про відпустку без русизмів?
Більшість людей обирає відпустку саме на час літа. І чимало обирають місцем відпочинку – Українські Карпати. І звісно після відпустки хочеться про це розповісти друзям і колегам. А щоб зробити це правильно зауважте наступні ситуації та типові мовні помилки, щоб їх уникнути.
Де можна зробити помилку:
- Ми віддихаємо на природі – ми відпочиваємо на природі / ми перебуваємо на відпочинку на природі
- Віддихатися – перепочити після активного відпочинку
- Ми заказали банош – ми замовили банош
- Ми зняли готель – ми орендували готельний номер / ми зупинилися в готелі
- Я на наступний день поїду додому (калька з російської) – я наступного дня їду додому
Як говорити про відпочинок: дивіться відео
Ось ще словничок, де припускаємося найпоширеніших помилок:
- не отпуск – а відпустка
- не отдих – а відпочинок
- не чемодан – а валіза
- не путєвка – а путівка (від слова путь)
- не прогулка – а прогулянка
- не достопримєчатєльность – визначне місце
- не взяти екскурсію – а замовити чи піти на екскурсію
- А на канікули можна сказати – вакації, це слово було репресоване "совєтами".
Нехай ваша відпустка буде цікаво і незабутньою! А розповідайте про неї – українською!