На календарі червень, а це час літніх канікул для школярів та студентів. А про те, що словом "канікули" ми користуємося не так давно і з примусу, розповідає 24 Канал.
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Як раніше називали "канікули"
Що таке канікули
Це час вільний від навчання чи основної діяльности (шкільні канікули, студентські канікули, парламентські тощо).
Словом "канікули" римляни та греки позначали час літньої спеки. Хоча дослівно сanicula – собачка, так називали зірку Сіріус у сузір'ї Великого Пса, яке яскраво виднілося у час літньої спеки. А тому на цей період робили перерву у роботі та навчанні.
І сьогодні в іспанській мові існує слово canícula (канікули) і перекладається як "пора літньої спеки" – період липня – серпня. А у французькій мові canicule [канікюль] передається, як спека.
Слово "канікули" потрапило в російську мову з французької, в час її популярності в ХІХ столітті серед імперської знаті. А тому було звичнішим до їх вимови. Така ж ситуація виникла і зі словом фонтан.
Слово "вакації" теж прийшло з латини, vacātio означає "звільнення, свобода", яке походить від vacāre "бути вільним, незайнятим, відпочивати".
Через посередництво з польської "вакації" було в обігу на українських землях і ним позначали час відпочинку від навчання. Воно фігурує в українській літературі ХІХ – початку ХХ століття:
- "– Чи ви скінчили академію, чи тільки приїхали на вакації?" (Іван Нечуй-Левицький).
- "– Чому ти не в школі, Андрушко? Чи у вас тепер вакації?" (Ольга Кобилянська).
- "Я – додому на вакації, вона – у Карпати з лижами". (Юрій Андрухович).
- канікули,
- вакації,
- феєрії.
- були вакації – стали канікули,
- був виїмок – став виняток,
- був закутень – став глухий кут,
- був безрух – став – застій,
- був здобуток – стала виручка,
- був сталий – став постійний.
Репресовані слова: дивіться відео
Пізнавати українську мову нескінченно цікаво, вона може вас ще багато чим здивувати! Проведіть гарно час на ваціях / канікулах та говоріть українською!