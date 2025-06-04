На календарі червень, а це час літніх канікул для школярів та студентів. А про те, що словом "канікули" ми користуємося не так давно і з примусу, розповідає 24 Канал.

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Як раніше називали "канікули"

Радянська влада не лише людей репресувала, а й слова – за те, що вони не були схожі на російські. Причини придумували безглузді – діалектизми, суржик, полонізми, штучні архаїзми, невідповідність сучасності, створення штучних відмінностей між російською та українською мовами. Усе, що різнилося слід було вилучити чи "причесати" під російську вимову.

Суттєво переписавши словники, за певний час, автентичні українські слова вийшли з обігу та забулися. Але сьогодні вони варті того, щоб про них згадали знову і оживили.

У сезон літнього відпочинку на слуху слово "канікули", але ними ми послуговуємося не так давно, і ним совіти замінили інше слово, яким користувалися українці – "вакації".

Цікаво, що обидва слова мають латинське походження і схоже значення, а тому причина заміни одного на інше – зручність для російської вимови.

Що таке канікули Це час вільний від навчання чи основної діяльности (шкільні канікули, студентські канікули, парламентські тощо).

Словом "канікули" римляни та греки позначали час літньої спеки. Хоча дослівно сanicula – собачка, так називали зірку Сіріус у сузір'ї Великого Пса, яке яскраво виднілося у час літньої спеки. А тому на цей період робили перерву у роботі та навчанні.

І сьогодні в іспанській мові існує слово canícula (канікули) і перекладається як "пора літньої спеки" – період липня – серпня. А у французькій мові canicule [канікюль] передається, як спека.

Слово "канікули" потрапило в російську мову з французької, в час її популярності в ХІХ столітті серед імперської знаті. А тому було звичнішим до їх вимови. Така ж ситуація виникла і зі словом фонтан.

Слово "вакації" теж прийшло з латини, vacātio означає "звільнення, свобода", яке походить від vacāre "бути вільним, незайнятим, відпочивати".

Через посередництво з польської "вакації" було в обігу на українських землях і ним позначали час відпочинку від навчання. Воно фігурує в українській літературі ХІХ – початку ХХ століття:

"– Чи ви скінчили академію, чи тільки приїхали на вакації?" (Іван Нечуй-Левицький).

(Іван Нечуй-Левицький). "– Чому ти не в школі, Андрушко? Чи у вас тепер вакації?" (Ольга Кобилянська).

(Ольга Кобилянська). "Я – додому на вакації, вона – у Карпати з лижами". (Юрій Андрухович).

Сьогодні ці слова вважаються синонімами, тому час без навчання можна назвати:

канікули,

вакації,

феєрії.

Мовознавиця @lara_ukr наводить приклад ще кількох слів, які уже такі звичні, хоча свого часу замінили українські:

були вакації – стали канікули,

був виїмок – став виняток,

був закутень – став глухий кут,

був безрух – став – застій,

був здобуток – стала виручка,

був сталий – став постійний.

Ці слова вилучили з підручників та літератури. Вони збереглися у мовленні селян, що теж робило їх меншовартісними та сприяло забуттю.

Репресовані слова: дивіться відео

Пізнавати українську мову нескінченно цікаво, вона може вас ще багато чим здивувати! Проведіть гарно час на ваціях / канікулах та говоріть українською!