На календаре июнь, а это время летних каникул для школьников и студентов. А о том, что словом "каникулы" мы пользуемся не так давно и по принуждению, рассказывает 24 Канал.

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Как раньше называли "каникулы"

Советская власть не только людей репрессировала, но и слова – за то, что они не были похожи на русские. Причины придумывали бессмысленные – диалектизмы, суржик, полонизмы, искусственные архаизмы, несоответствие современности, создание искусственных различий между русским и украинским языками. Все, что отличалось следовало изъять или "причесать" под русское произношение.

Существенно переписав словари, за определенное время, аутентичные украинские слова вышли из обращения и забылись. Но сегодня они стоят того, чтобы о них вспомнили снова и оживили.

В сезон летнего отдыха на слуху слово "каникулы", но ими мы пользуемся не так давно, и им советы заменили другое слово, которым пользовались украинцы – "вакации".

Интересно, что оба слова имеют латинское происхождение и похожее значение, а потому причина замены одного на другое – удобство для русского произношения.

Что такое каникулы Это время свободное от учебы или основной деятельности (школьные каникулы, студенческие каникулы, парламентские и т.д.).

Словом "каникулы" римляне и греки обозначали время летней жары. Хотя дословно сanicula – собачка, так называли звезду Сириус в созвездии Большого Пса, которое ярко виднелось во время летней жары. Поэтому на этот период делали перерыв в работе и учебе.

И сегодня в испанском языке существует слово canícula (каникулы) и переводится как "пора летней жары" – период июля – августа. А во французском языке canicule [каникюль] передается, как жара.

Слово "каникулы" попало в русский язык из французского, во время его популярности в ХІХ веке среди имперской знати. А потому было более привычным к их произношению. Такая же ситуация возникла и со словом фонтан.

Слово "вакации" тоже пришло из латыни, vacātio означает "освобождение, свобода", которое происходит от vacāre "быть свободным, незанятым, отдыхать".

Через посредничество с польского "вакации" было в обращении на украинских землях и им обозначали время отдыха от учебы. Оно фигурирует в украинской литературе XIX – начала ХХ века:

"– Чи ви скінчили академію, чи тільки приїхали на вакації?" (Иван Нечуй-Левицкий).

(Иван Нечуй-Левицкий). "– Чому ти не в школі, Андрушко? Чи у вас тепер вакації?" (Ольга Кобилянская).

(Ольга Кобилянская). "Я – додому на вакації, вона – у Карпати з лижами". (Юрий Андрухович).

Сегодня эти слова считаются синонимами, поэтому время без учебы можно назвать:

каникулы,

вакации,

феерии.

Языковед @lara_ukr приводит пример еще нескольких слов, которые уже такие привычные, хотя в свое время заменили украинские:

були вакації – стали канікули,

був виїмок – став виняток,

був закутень – став глухий кут,

був безрух – став – застій,

був здобуток – стала виручка,

був сталий – став постійний.

Эти слова изъяли из учебников и литературы. Они сохранились в речи крестьян, что тоже делало их неполноценными и способствовало забвению.

Репрессированные слова: смотрите видео

Познавать украинский язык бесконечно интересно, он может вас еще много чем удивить! Проведите хорошо время на вациях / каникулах и говорите на украинском!