Чи може заможна родина отримати "Пакунок школяра"?

"Пакунок школяра"доступний для оформлення з 18 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

У відомстві стверджують, що одноразова грошова допомога в межах програми "Пакунок школяра" надається незалежно від матеріального становища родини, оскільки вона підтримкою тих дітей, хто йде в перший клас у новому навчальному році.

Тобто, під час призначення допомоги не враховується середньомісячний сукупний дохід сім’ї чи наявність інших пільг та соціальних виплат у родини.

Що таке "Пакунок школяра"? "Пакунок школяра" – це одноразова виплата на кожну дитину, яка цьогоріч іде до першого класу. Після відкриття Дія.Картки 5 000 грн від держави можна буде витратити на найнеобхідніше для школяра: канцелярію, одяг і взуття.

Де і як оформити "Пакунок школяра"?

Батьки або законні представники цьогорічних першокласників можуть оформити заяву та отримати таку допомогу. Важливо, щоб дані дитини були внесені до модернізованої системи АІКОМ (2) – це єдине джерело для підтвердження її зарахування до першого класу.

Інструкція для подання заяви через Дію:

Відкрийте розділ "Сервіси", далі – "Допомога від держави", далі – "Пакунок школяра"; Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву. Виберіть або відкрийте Дія.Картку для виплат. Перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.

Що відомо про "Пакунок школяра"?