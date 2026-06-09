Детальніше про стан мосту розповіли місцеві для Суспільного Чернівці.

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В якому стані перебував міст?

У селі Виженка Чернівецької області триває з'ясування обставин обвалу підвісного мосту, який не витримав навантаження під час перебування на ньому близько 50 дітей. Наразі переправа залишається непридатною для використання – від неї залишилася деформована металева конструкція.

Інцидент стався з групою дітей із Харківської області, які приїхали до Виженки на тренувальні збори. За словами голови Вижницької районної військової адміністрації Сергія Чеботаря, причиною обвалу стало одночасне перебування великої кількості людей на мосту. За попередньою інформацією, діти зупинилися на переправі, фотографувалися та переміщувалися з одного боку на інший, що створило додаткове навантаження на конструкцію.

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Тренер групи Сергій Некрасов зазначив, що не мав підстав вважати міст небезпечним, адже жодних попереджувальних знаків чи обмежень щодо кількості людей на ньому не було. За його словами, раніше на мосту одночасно фотографувалися й великі групи дорослих.

У районній адміністрації повідомили, що міст був приватною спорудою та вів до однієї із садиб. Місцеві жителі розповідають, що самі ним майже не користувалися, однак він був популярним серед туристів як локація для фото. Власниця мосту Валентина Балакун стверджує, що конструкцію регулярно ремонтували та підтримували у належному стані.

За словами Сергія Чеботаря, подібні переходи через гірські річки щороку перевіряють перед туристичним сезоном. Цьогорічне обстеження цього мосту ще не встигли провести, хоча під час перевірки минулого року його технічний стан оцінювали як відмінний. Після інциденту в районі планують додатково перевірити всі мости, містки та кладки.

Орієнтовна вартість відновлення переправи становить близько 150 тисяч гривень. Кошти планують залучити з місцевого бюджету та за допомогою благодійників.

Після падіння до лікарні доправили шістьох дітей із підозрами на різні травми. Втім, після додаткових обстежень серйозних ушкоджень не виявили. За словами генерального директора Чернівецької міської дитячої лікарні Дмитра Білоуса, усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу та були відпущені додому.

Тренер групи повідомив, що діти вже повертаються на Харківщину та не скаржаться на самопочуття. Також, за його словами, батьки офіційно відмовилися від претензій після інциденту.

Нагадаємо, у селі Виженка Чернівецької області 6 червня обвалився підвісний міст через річку, на якому в той момент перебували діти із Харківщини. За даними слідства, 55 вихованців однієї зі спортивних шкіл перебували на організованому відпочинку, а під час прогулянки частина групи зупинилася на мосту, щоб зробити фото.

Унаслідок раптового обвалу конструкції травмувалися шестеро дітей віком від 8 до 15 років. Їх госпіталізували до медичних закладів Чернівців із попередніми діагнозами, серед яких черепно-мозкові травми, струс мозку, переломи, забої та гематоми. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та причини руйнування мосту.