Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на первого вице-премьера – министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.
О чем будут информировать украинцев в Дії?
Кабинет Министров принял постановление, которое запускает подсистему мониторинга доступа к персональным данным украинцев в государственных реестрах. Она будет фиксировать обмен данными граждан.
- Система фиксирует каждый факт обмена данными украинцев между государственными органами;
- Дія будет присылать уведомления о том, кто, когда и с какой целью обращался к их данным в реестрах.
Украинцы должны знать, что происходит с их данными в реестрах. И уже вскоре будут получать соответствующие уведомления в Дії,
– анонсировал Федоров.
Нововведение должно усилить прозрачность и защиту от неправомерных действий должностных лиц. Механизм мониторинга построен по принципам, которые уже работают в странах ЕС.
Правительство отмечает, что уведомления не касаются случаев, когда доступ к данным происходит в рамках расследования преступлений, контрразведывательных мероприятий, борьбы с терроризмом или досудебного расследования.
О запуске функции уведомлений сообщат позже.
Последние новости о Дія
В приложении Дія планировали дать возможность пользователям просматривать объекты налогообложения и платить налоги онлайн.
Уже несколько месяцев в Дії работает искусственный интеллект, который обрабатывает большинство обращений в службу поддержки. AI-консультант ежемесячно отвечает на сотни тысяч вопросов пользователей.
Нардеп Александр Федиенко 21 сентября сообщил о якобы утечке архива с персональными данными украинцев. В Минцифры отрицали утечку через Дію и назвали архивы подделкой, сформированной на основе ранее слитых коммерческих баз.