Про це інформує 24 Канал з посиланням на першого віцепрем'єра – міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.
Дивіться також У Дії запустили першого у світі національного АІ-агента, який надає послуги․ Як це працює?
Про що будуть інформувати українців в Дії?
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до персональних даних українців у державних реєстрах. Вона фіксуватиме обмін даними громадян.
- Система фіксує кожен факт обміну даними українців між державними органами;
- Дія надсилатиме сповіщення про те, хто, коли та з якою метою звертався до їхніх даних у реєстрах.
Українці повинні знати, що відбувається з їхніми даними в реєстрах. І вже незабаром отримуватимуть відповідні сповіщення в Дії,
– анонсував Федоров.
Нововведення має посилити прозорість та захист від неправомірних дій посадовців. Механізм моніторингу побудований за принципами, які вже працюють у країнах ЄС.
Уряд наголошує, що сповіщення не стосуються випадків, коли доступ до даних відбувається в межах розслідування злочинів, контррозвідувальних заходів, боротьби з тероризмом або досудового розслідування.
Про запуск функції сповіщень повідомлять згодом.
Останні новини про Дію
У застосунку Дія планували дати змогу користувачам переглядати об'єкти оподаткування та сплачувати податки онлайн.
Уже кілька місяців у Дії працює штучний інтелект, який обробляє більшість звернень до служби підтримки. AI-консультант щомісяця відповідає на сотні тисяч запитань користувачів.
Нардеп Олександр Федієнко 21 вересня повідомив про нібито витік архіву з персональними даними українців. У Мінцифри заперечили витік через Дію та назвали архіви підробкою, сформованою на основі раніше злитих комерційних баз.