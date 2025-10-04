Про це інформує 24 Канал з посиланням на першого віцепрем'єра – міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

Дивіться також У Дії запустили першого у світі національного АІ-агента, який надає послуги․ Як це працює?

Про що будуть інформувати українців в Дії?

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до персональних даних українців у державних реєстрах. Вона фіксуватиме обмін даними громадян.

Система фіксує кожен факт обміну даними українців між державними органами;

Дія надсилатиме сповіщення про те, хто, коли та з якою метою звертався до їхніх даних у реєстрах.

Українці повинні знати, що відбувається з їхніми даними в реєстрах. І вже незабаром отримуватимуть відповідні сповіщення в Дії,

– анонсував Федоров.

Нововведення має посилити прозорість та захист від неправомірних дій посадовців. Механізм моніторингу побудований за принципами, які вже працюють у країнах ЄС.

Уряд наголошує, що сповіщення не стосуються випадків, коли доступ до даних відбувається в межах розслідування злочинів, контррозвідувальних заходів, боротьби з тероризмом або досудового розслідування.

Про запуск функції сповіщень повідомлять згодом.

Останні новини про Дію