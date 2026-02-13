Що таке кабінет респондента?

Про те, як зареєструватися у кабінеті респондента та в чому його переваги, йдеться на ресурсі 7eminar.

Дивіться також Ключовий інструмент відновлення після війни: що таке лізинг

Кабінет респондента – це безкоштовний онлайн-сервіс Державної служби статистики, для електронного звітування. У кабінеті юридичні особи та ФОПи можуть подати статистичну звітність в режимі реального часу.

Основна перевага сервісу – він фактично є персональним помічником, що може зібрати необхідну інформацію та повідомити, які саме звіти варто подати.

Для бізнесів та ФОПів це подвійний бонус, адже не всі можуть розібратися в тому, які документи якої групи підпримців стосуються. Тому кабінет респондента все проаналізує самостійно і надішле повідомленя лише про ті звіти, які потрібно надати державі саме вам.

Зокрема серед функцій:

реєстрація;

заповнення форм;

підписання відповідних форм;

надсилання форм держзвітності;

отримання квитанцій.

Важливо! Під час роботи в кабінеті знадобиться електронний підпис. Він має бути завіреним та оформленим через відповідну структуру.

Сервіс онлайн тож працює цілодобово, а користувачам не потрібно виходити з дому, аби здійснити необхідні операції або перевірити інформацію.

Водночас ще зручнішим сервіс робить можливість реєстрації для фізичних та юридичних осіб. Якщо простіше, на ресурсі можна зареєструвати навіть свій бізнес чи його філії та звітувати від їх імені.

Зверніть увагу! Державна служба статистики створила "Путівник користувача", який допоможе розібратися із реєстрацією та ключовими елементами.

У статистиці структури зазначається, що сервісом користується понад 300 тисяч людей, а серед плюсів – оперативність, доступність та інформаційна підтримка.

Як зареєструватися в кабінеті респондента?

Покрокова інструкція, як зареєструватися на ресурсі, нижче:

перейти на сторінку Держслужби статистики, де на головній буде форма реєстрації/входу;

обираємо реєстрацію;

заповнюємо необхідні поля, зазначаємо тип особи;

вказуємо назву надавача електронних довірчих послуг, через яку оформили електронний підпис;

додаємо файл з особистим електронним ключем – підписом;

вводимо пароль, створений при генерації особистого електронного ключа;

вказуємо реальну електронну адресу, куди надійде підтвердження для першого входу, та подальша інформація;

активуємо акаунт через отримане повідомлення на пошті;

отримуємо повідомлення про успішну реєстрацію.

Буває, що користувачі не отримують повідомлення на пошту. У такому випадку варто перевірити папку "Спам", а також правильність зазначених даних.

Що ще відомо про впровадження в роботу онлайн-сервісів?

Так, на порталі Дія можна визначити групу ФОП, що безпосередньо впливає на розмір податків та є визначальним у роботі підприємства.

Пенсійний фонд України теж має електронний портал, де можна не лише дізнатись важливу інформацію, а й перевірити дані про себе у персональному кабінеті.