Як рахувати страховий стаж для лікарняних?

Деталі розповіли в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради. Цікаво, що страховий стаж для лікарняних визначають окремо від пенсійного стажу.

Стаття 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" визначає відсоток оплати днів тимчасової непрацездатності відповідно до загального страхового стажу:

до 3 років – 50% середньої заробітної плати (доходу);

від 3 до 5 років – 60% середньої заробітної плати;

від 5 до 8 років – 70% середньої заробітної плати;

понад 8 років (а також для пільгових категорій працівників) – 100% середньої заробітної плати.

Автоматично розраховувати стаж для лікарняних можна на порталі Пенсійного фонду України, адже сервіс дозволяє побачити повний страховий стаж особи. На практиці зазвичай ці дані повністю збігаються з інформацією, зазначеною у Додатку 9 "Дані про трудовий та страховий стаж" – документі, що формується з метою визначення пенсійного страхового стажу.

Які є нюанси щодо періодів стажу?

До 28 лютого 2001 року – для призначення лікарняних враховували не страховий стаж, а загальний трудовий. Його тривалість встановлювали на підставі записів у трудовій книжці .

– для призначення лікарняних враховували не страховий стаж, а загальний трудовий. Його тривалість встановлювали на підставі записів у . У 2001 – 2010 роках – набрав чинності закон, що ввів поняття "страховий стаж", а порядок визначення пенсійного та лікарняного стажу став відрізнятися.

– набрав чинності закон, що ввів поняття "страховий стаж", а порядок визначення пенсійного та лікарняного стажу став відрізнятися. У 2011 – 2015 роках – запроваджено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ); для визначення стажу в цей період використовували довідку ОК-7 та трудову книжку .

– запроваджено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ); для визначення стажу в цей період використовували . З 2016 року – для підтвердження страхового стажу використовують довідку ОК-7 .

Як отримати довідку ОК-7 та Додаток 9?

Довідка ОК-7

Містить відомості про суми заробітної плати, з якої сплачують єдиний соціальний внесок (у межах максимальної величини) та страховий стаж за період із 2011 року.

Зазвичай її використовують, щоб визначити страховий стаж для розрахунку лікарняних, нарахування допомоги з безробіття тощо.

Отримати документ можна через мобільний застосунок Дія. Для цього необхідно авторизуватися в кабінеті громадянина, вибрати в меню "Послуги" опцію "Довідка ОК-7", опісля перевірити коректність своїх даних і надіслати запит.

Окрім того, можна скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду – натисніть "Вхід" та авторизуйтесь у зручний спосіб. У розділі "Комунікації з ПФУ" оберіть пункт "Запит на отримання електронних документів". У полі "Тип звернення" натисніть "Довідка ОК-7" (загальні дані будуть заповнені системою) та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних. Після цього натисніть "Відправити до ПФУ" – довідка формується і надсилається автоматично в розділ "Мої звернення".

Додаток 9

Для отримання довідки про трудовий та страховий стаж заявник може звернутися до територіального органу Пенсійного фонду або отримати довідку через вебпортал електронних послуг.

В розділі "Запит на отримання електронних документів" потрібно заповнити поля запиту, обравши в "Тип звернення" варіант "Довідка про трудовий та страховий стаж". Після подачі електронного запиту довідка надсилається автоматично в персональний кабінет.

Під час особистого звернення до територіальних органів потрібно надати паспорт (або інший документ, що посвідчує особу), РНОКПП або свідоцтво про загальнообов'язкове соціальне страхування чи пенсійне посвідчення.

Нагадаємо, у червні 2026 року відбудеться перехід на електронний формат обліку трудової діяльності. Українцям радять перевести дані в цифрову форму заздалегідь, оцифрувавши паперову трудову книжку самостійно. Для цього необхідно прикріпити скан-копії в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду.