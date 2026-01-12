Що відомо про новий Трудовий кодекс?

Ба більше, зміни наблизять Україну до європейських норм, адже працівникам гарантують додаткові 4 дні відпустки на рік. Детальніше повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю заступниці міністра економіки Дарини Марчак для Forbes Ukraine.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства розробило оновлений Трудовий кодекс у межах соціального діалогу та серії консультацій з представниками сторін працівників і роботодавців, бізнес-асоціаціями, експертним середовищем і міжнародними партнерами.

Серед ключових змін – нові види трудових контрактів, можливість гнучко їх поєднувати, цифровізація процесів, збільшення тривалості відпусток і зміни до процедури звільнення працівника.

Зверніть увагу! 8 ознак трудових відносин допоможуть зменшити правову невизначеність і вивести зайнятість "з тіні". Попередні оцінки щодо детінізації ринку праці – 43 мільярди гривень на рік.

До слова, у проєкті дистанційна робота визначена як окремий вид трудового договору. Її формат має бути узгоджений між працівником і роботодавцем та зафіксований у договорі, зокрема й у змішаному режимі (частково в офісі, частково віддалено).

Також кодекс передбачає випадки, коли дистанційний формат має пріоритет для деяких соціальних категорій (вагітних жінок, людей, які виховують дитину до півтора року або дитину з інвалідністю), а також як тимчасовий захист при мобінгу чи дискримінації.

Механізм визначення мінімальної зарплати – місячної та погодинної – узгодили зі стандартами ЄС. Її рівень встановлюватимуть як відсоток від середньої зарплати, а конкретний показник визначатиме уряд.

Як зміняться відпустки для працівників?

Нагадаємо, чинне трудове законодавство гарантує 24 календарні дні щорічної відпустки. Водночас європейські стандарти – а проєкт документа є важливим кроком у межах євроінтеграції – передбачають 28 днів оплачуваної відпустки для працівника.

Тому Кодекс наближає нас до європейських норм, гарантуючи працівникам додаткові 4 дні відпустки на рік,

– сказала Марчак в етері телемарафону.

Окрім того, відпустку для догляду за дитиною зможуть брати обоє батьків: і мама, і тато – по два місяці.

Коли зміни набудуть чинності?