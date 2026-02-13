Что такое кабинет респондента?

О том, как зарегистрироваться в кабинете респондента и в чем его преимущества, говорится на ресурсе 7eminar.

Смотрите также Ключевой инструмент восстановления после войны: что такое лизинг

Кабинет респондента – это бесплатный онлайн-сервис Государственной службы статистики, для электронной отчетности. В кабинете юридические лица и ФЛП могут подать статистическую отчетность в режиме реального времени.

Основное преимущество сервиса – он фактически является персональным помощником, что может собрать необходимую информацию и сообщить, какие именно отчеты следует подать.

Для бизнесов и ФЛП это двойной бонус, ведь не все могут разобраться в том, какие документы какой группы предпринимателей касаются. Поэтому кабинет респондента все проанализирует самостоятельно и пришлет сообщение только о тех отчетах, которые нужно предоставить государству именно вам.

В частности среди функций:

регистрация;

заполнение форм;

подписание соответствующих форм;

отправка форм госотчетности;

получение квитанций.

Важно! Во время работы в кабинете понадобится электронная подпись. Она должна быть заверенной и оформленной через соответствующую структуру.

Сервис онлайн поэтому работает круглосуточно, а пользователям не нужно выходить из дома, чтобы осуществить необходимые операции или проверить информацию.

В то же время еще более удобным сервис делает возможность регистрации для физических и юридических лиц. Если проще, на ресурсе можно зарегистрировать даже свой бизнес или его филиалы и отчитываться от их имени.

Обратите внимание! Государственная служба статистики создала "Путеводитель пользователя", который поможет разобраться с регистрацией и ключевыми элементами.

У статистике структуры отмечается, что сервисом пользуется более 300 тысяч человек, а среди плюсов – оперативность, доступность и информационная поддержка.

Как зарегистрироваться в кабинете респондента?

Пошаговая инструкция, как зарегистрироваться на ресурсе, ниже:

перейти на страницу Госслужбы статистики, где на главной будет форма регистрации/входа;

выбираем регистрацию;

заполняем необходимые поля, указываем тип лица;

указываем название поставщика электронных доверительных услуг, через которую оформили электронную подпись;

добавляем файл с личным электронным ключом – подписью;

вводим пароль, созданный при генерации личного электронного ключа;

указываем реальный электронный адрес, куда поступит подтверждение для первого входа, и дальнейшая информация;

активируем аккаунт через полученное сообщение на почте;

получаем сообщение об успешной регистрации.

Бывает, что пользователи не получают сообщения на почту. В таком случае стоит проверить папку "Спам", а также правильность указанных данных.

Что еще известно о внедрении в работу онлайн-сервисов?

Так, на портале Дія можно определить группу ФЛП, что непосредственно влияет на размер налогов и является определяющим в работе предприятия.

Пенсионный фонд Украины тоже имеет электронный портал, где можно не только узнать важную информацию, но и проверить данные о себе в персональном кабинете.