Як визначити потрібну групу ФОП?

Зокрема кожна група має свій тип діяльності, можливу кількість найманих працівників, види послуг тощо, про що йдеться на сайті Дія.

Читайте також Внесок, без якого не обійтись: що роботодавець сплачує за працівника

Так 1 група ФОП – це підприємці, які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках або ж провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню. Водночас працю найманих осіб вони не використовують взагалі.

До 2 групи належать особи, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, зокрема побутових, платникам єдиного податку чи населенню, виробництво та продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства. Кількість найманих працівників не повинна бути більшою за 10 осіб.

3 група ФОП – це підприємці та юрособи – суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми. У цьому випадку кількість найманих працівників не обмежується.

Остання, 4 група, це фізичні особи підприємці, які займається виготовленням сільськогосподарських товарів. Їхня частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік має дорівнювати або бути більше, ніж 75%. Як і 3 група, можуть мати необмежену кількість працівників.

Які податки сплачують різні групи ФОП у 2026 році?

З 1 січня 2026 року максимальний місячний розмір єдиного податку такий:

для ФОП 1 групи – 332,80 гривень (не більше 10 % прожиткового мінімуму); ФОП 2 групи – 1 729,40 гривень (не більше 20 % мінімальної зарплати). ФОП 3 групи сплачує 5% доходу – у разі роботи без податку на додану вартість та 3% доходу – для платників ПДВ. Для 4 групи розмір ставок залежить від категорії (типу) земель, їх розташування.

Військовий збір 1, 2 та 4 групи ФОП сплачують однаково – 864,70 гривень (10 % мінімальної заробітної плати). Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Водночас для 3 групи військовий збір сплачується у розмірі 1% від фактично отриманого доходу.

Зверніть увагу! Щодо ЄСВ: з 1 січня 2026 року фізичні особи-підприємці зобов’язані сплачувати єдиний соціальний внесок в сумі не менше мінімального страхового внеску. У цьому році він становить 1902,34 гривні на місяць.

Що ще слід знати щодо податків?