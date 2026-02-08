Що сплачує роботодавець?

Щомісяця під час виплати заробітної плати працівнику роботодавець повинен утримувати з неї податки, передає 24 Канал з посиланням на Державну службу з питань праці.

Із зарплати кожного працівника наразі відраховують два податки:

податок на доходи фізичних осіб – у розмірі 18%;

військовий збір – у розмірі 5 %.

Однак роботодавець має також нарахувати ЄСВ (Єдиний соціальний внесок). Його він сплачує самостійно, тобто з власної кишені.

Розмір ЄСВ наразі складає 22%.

Важливо! ЄСВ – це той самий обов’язковий страховий платіж, який забезпечує право на пенсію та соціальні виплати, такі як лікарняні, декретні, допомога по безробіттю. Він формує страховий стаж. Якщо ЄСВ не сплачується, людина не зможе отримати пенсію за віком.

Що сплачують із зарплати у 10 тисяч гривень?

Для прикладу візьмемо для розрахунку працівника, який отримує заробітну плату у розмірі 10 тисяч гривень.

З його зарплати вираховують ПДФО та військовий збір:

ПДФО – 18% – 1 800 гривень;

військовий збір – 500 гривень.

Тобто "на руки" працівник отримає» 7 700 гривень.

Додатково на зарплату нараховується за працівника ЄСВ у розмірі 2 200 гривень (22% з 10 тисяч гривень).

Таким чином, загалом роботодавцю необхідно сплатити 12 200 гривень.

Зауважте! З 1 січня 2026 року в Україні зросла мінімальна заробітна плата до 8 647 гривень, що вплинуло на розмір мінімальних виплат ЄСВ, пише 7eminar. Тепер мінімальний страховий внесок складає 1 902,34 гривні (22% з 8 647 гривень);

Як ДПС перевіряє сплату податків?