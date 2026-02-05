Як підтвердити неможливість сплатити податки?

Йдеться про випадки відключення електроенергії або настання інших об'єктивних обставин, які унеможливлюють подання звітності чи реєстрацію податкових і акцизних накладних, пише NV.

У таких випадках платник податків має право звернутися до органів Державної податкової служби із заявою та відповідними документами для підтвердження. Проте треба встигнути це зробити у відповідні строки:

ДПС та її територіальні органи зобов’язані розглянути подані матеріали та винести обґрунтоване рішення; Якщо ДПС ухвалює рішення про неможливість виконання податкового обов’язку, платник податків звільняється від відповідальності.

Виконати обов’язок необхідно протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Що треба зробити ФОПам у лютому?

Серед двох обов’язкових завдань для підприємців – подання декларації та сплата одного податку, пише "РБК-Україна".

Подання декларації

9 лютого для ФОПів 3 групи – це останній термін для подання річної податкової декларації. Разом із нею необхідно подати додаток по ЄСВ за 2025 рік. Навіть якщо доходів не було, подання декларації обов’язкове.

Сплата військового збору

ФОП 1, 2 та 4 груп військовий збір треба платити щомісяця, незалежно від того, чи був у вас дохід. Це 10% від мінімальної заробітної плати (у 2026 році – 864,70 гривень), які треба встигнути сплатити до 20 лютого.

Натомість ФОПи 3 групи платять військовий збір пропорційно своєму заробітку: 1% від доходу (додатково до 5% або 3% єдиного податку). У цієї категорії дедлайн 19 лютого.

