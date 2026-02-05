Как подтвердить невозможность уплатить налоги?

Речь идет о случаях отключения электроэнергии или наступления других объективных обстоятельств, которые делают невозможным представление отчетности или регистрацию налоговых и акцизных накладных, пишет NV.

Смотрите также ФЛП не смогут получить помощь от правительства: кто останется без денег

В таких случаях налогоплательщик имеет право обратиться в органы Государственной налоговой службы с заявлением и соответствующими документами для подтверждения. Однако надо успеть это сделать в соответствующие сроки:

ГНС и ее территориальные органы обязаны рассмотреть представленные материалы и вынести обоснованное решение; Если ГНС принимает решение о невозможности выполнения налоговой обязанности, налогоплательщик освобождается от ответственности.

Выполнить обязанность необходимо в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Что нужно сделать ФЛП в феврале?

Среди двух обязательных задач для предпринимателей – подача декларации и уплата одного налога, пишет "РБК-Украина".

Подача декларации

9 февраля для ФЛП 3 группы – это последний срок для подачи годовой налоговой декларации. Вместе с ней необходимо подать приложение по ЕСВ за 2025 год. Даже если доходов не было, подача декларации обязательна.

Уплата военного сбора

ФЛП 1, 2 и 4 групп военный сбор надо платить ежемесячно, независимо от того, был ли у вас доход. Это 10% от минимальной заработной платы (в 2026 году – 864,70 гривен), которые надо успеть уплатить до 20 февраля.

Зато ФЛП 3 группы платят военный сбор пропорционально своему заработку: 1% от дохода (дополнительно к 5% или 3% единого налога). У этой категории дедлайн 19 февраля.

Что известно о налогах для ФЛП и теневых схемах?