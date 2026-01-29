Кого очікують податкові перевірки у 2026 році?
Тобто перевіряють не всіх, а тих, у кого система бачить реальні ризики, пише 7eminar.
Наголошується, що сучасна податкова служба не аналізує одну накладну чи декларацію, а дивиться бізнес та його поведінку в динаміці, порівнює з подібними бізнесами у цій галузі, шукає аномалії тощо.
Система, яку ДПС впроваджує відповідно до Нацстратегії – 2030, оцінює:
- податкову віддачу;
- стабільну та регулярну звітність;
- структуру витрат;
- мережу контрагентів;
- фінансову логіку операцій;
- історію спорів і перевірок.
У 2026 році податківці запланували провести 4 558 перевірок. Це приблизно на 7% менше, ніж у 2025 році. Найчастіше перевірятимуть:
- юросіб – 3 284 перевірки;
- ФОПів – 1 016 перевірок;
- роботодавців щодо зарплатних податків (ПДФО, ВЗ, ЄСВ) – 258 перевірок.
Зверніть увагу! Платники, які входять до "Клубу білого бізнесу", до плану перевірок не потрапляють.
Більшість перевірок ФОПів у 2026 році припадає на підприємців із доходом до 20 мільйонів гривень (це приблизно 670 осіб). Водночас на ФОПів з доходом від 20 до 100 мільйонів гривень очікується 285 перевірок, а понад 100 мільйонів гривень – 61.
Найбільше уваги приділено бізнесам з великими оборотами та низькими податками:
- промисловість;
- енергетика і паливо;
- торгівля та азартні ігри;
- логістика і транспорт.
Серед регіонів із найбільшою кількістю перевірок лідирують:
- Київ – 770;
- Дніпропетровська область – 370;
- Київщина – 279;
- Львівщина – 262;
- Одещина – 246.
Важливо! Включення до плану не означає автоматичне підтвердження порушень, а відсутність – не виключає можливості потрапити до перевірки пізніше, бо план коригують двічі на рік. Ті, хто покращить звітність та сплату податків, можуть бути виключені з плану перевірок, а платники з помітними ризиками – додані.
Що захищає бізнес від ризиків?
Перший і найважливіший крок у таких питаннях – це внутрішній податковий аудит. Тобто перевірка звітності, правильності нарахувань, своєчасності сплати податків та відповідності внутрішніх документів законодавству.
Другий крок – це вже перевірка контрагентів. Експерти радять оцінювати структуру компаній-партнерів, їхню історію, фінансову дисципліну та податкові ризики.
Третій етап – економічне обґрунтування операцій. Річ у тім, що нетипові або сумнівні угоди одразу привертають увагу системи.
Пояснюйте кожну незвичну операцію, документуйте рішення та вартість, тоді автоматичні "червоні прапорці" будуть менш болючими,
– йдеться у матеріалі.
Четвертий крок – контроль галузевих показників. Податкова порівнює бізнеси за середніми галузевими нормами.
Зауважте! Якщо доходи, витрати чи податкові відрахування сильно вирізняються з системи, то це одразу помітно.
У 2026 році Податкова запланувала 4,5 тисячі перевірок бізнесу запланувала. Про це свідчать дані Опендатабот.
Переважно під перевірку потрапили компанії — 78%. За кількістю візитів переважають місто Київ та область, а також Дніпропетровщина та Львівщина.
Найбільше перевірок заплановано на весну.
Чи "приходить" податкова після закриття ФОП?
Після закриття ФОП податкова служба перевіряє, чи всі правила були дотримані, та чи не залишилося боргів у підприємця. Перевірку можуть провести у межах трьох років (1 095 днів).
Строки залежать від конкретної історії фізичних осіб-підприємців. Водночас термін зберігання документів при ліквідації – не менше 5 років.