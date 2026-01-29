Кого очікують податкові перевірки у 2026 році?

Тобто перевіряють не всіх, а тих, у кого система бачить реальні ризики, пише 7eminar.

Наголошується, що сучасна податкова служба не аналізує одну накладну чи декларацію, а дивиться бізнес та його поведінку в динаміці, порівнює з подібними бізнесами у цій галузі, шукає аномалії тощо.

Система, яку ДПС впроваджує відповідно до Нацстратегії – 2030, оцінює:

податкову віддачу;

стабільну та регулярну звітність;

структуру витрат;

мережу контрагентів;

фінансову логіку операцій;

історію спорів і перевірок.

У 2026 році податківці запланували провести 4 558 перевірок. Це приблизно на 7% менше, ніж у 2025 році. Найчастіше перевірятимуть:

юросіб – 3 284 перевірки; ФОПів – 1 016 перевірок; роботодавців щодо зарплатних податків (ПДФО, ВЗ, ЄСВ) – 258 перевірок.

Зверніть увагу! Платники, які входять до "Клубу білого бізнесу", до плану перевірок не потрапляють.

Більшість перевірок ФОПів у 2026 році припадає на підприємців із доходом до 20 мільйонів гривень (це приблизно 670 осіб). Водночас на ФОПів з доходом від 20 до 100 мільйонів гривень очікується 285 перевірок, а понад 100 мільйонів гривень – 61.

Найбільше уваги приділено бізнесам з великими оборотами та низькими податками:

промисловість;

енергетика і паливо;

торгівля та азартні ігри;

логістика і транспорт.

Серед регіонів із найбільшою кількістю перевірок лідирують:

Київ – 770; Дніпропетровська область – 370; Київщина – 279; Львівщина – 262; Одещина – 246.

Важливо! Включення до плану не означає автоматичне підтвердження порушень, а відсутність – не виключає можливості потрапити до перевірки пізніше, бо план коригують двічі на рік. Ті, хто покращить звітність та сплату податків, можуть бути виключені з плану перевірок, а платники з помітними ризиками – додані.

Що захищає бізнес від ризиків?

Перший і найважливіший крок у таких питаннях – це внутрішній податковий аудит. Тобто перевірка звітності, правильності нарахувань, своєчасності сплати податків та відповідності внутрішніх документів законодавству.

Другий крок – це вже перевірка контрагентів. Експерти радять оцінювати структуру компаній-партнерів, їхню історію, фінансову дисципліну та податкові ризики.

Третій етап – економічне обґрунтування операцій. Річ у тім, що нетипові або сумнівні угоди одразу привертають увагу системи.

Пояснюйте кожну незвичну операцію, документуйте рішення та вартість, тоді автоматичні "червоні прапорці" будуть менш болючими,

– йдеться у матеріалі.

Четвертий крок – контроль галузевих показників. Податкова порівнює бізнеси за середніми галузевими нормами.

Зауважте! Якщо доходи, витрати чи податкові відрахування сильно вирізняються з системи, то це одразу помітно.

