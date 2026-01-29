Кого ожидают налоговые проверки в 2026 году?
То есть проверяют не всех, а тех, у кого система видит реальные риски, пишет 7eminar.
Отмечается, что современная налоговая служба не анализирует одну накладную или декларацию, а смотрит бизнес и его поведение в динамике, сравнивает с подобными бизнесами в этой области, ищет аномалии и тому подобное.
Система, которую ГНС внедряет в соответствии с Нацстратегией – 2030, оценивает:
- налоговую отдачу;
- стабильную и регулярную отчетность;
- структуру расходов;
- сеть контрагентов;
- финансовую логику операций;
- историю споров и проверок.
В 2026 году налоговики запланировали провести 4 558 проверок. Это примерно на 7% меньше, чем в 2025 году. Чаще всего будут проверять:
- юрлиц – 3 284 проверки;
- ФЛП – 1 016 проверок;
- работодателей по зарплатным налогам (НДФЛ, ВС, ЕСВ) – 258 проверок.
Обратите внимание! Плательщики, которые входят в "Клуб белого бизнеса", в план проверок не попадают.
Большинство проверок ФЛП в 2026 году приходится на предпринимателей с доходом до 20 миллионов гривен (это примерно 670 человек). В то же время на ФЛП с доходом от 20 до 100 миллионов гривен ожидается 285 проверок, а более 100 миллионов гривен – 61.
Больше всего внимания уделено бизнесам с большими оборотами и низкими налогами:
- промышленность;
- энергетика и топливо;
- торговля и азартные игры;
- логистика и транспорт.
Среди регионов с наибольшим количеством проверок лидируют:
- Киев – 770;
- Днепропетровская область – 370;
- Киевщина – 279;
- Львовщина – 262;
- Одесская область – 246.
Важно! Включение в план не означает автоматическое подтверждение нарушений, а отсутствие – не исключает возможности попасть к проверке позже, потому что план корректируют дважды в год. Те, кто улучшит отчетность и уплату налогов, могут быть исключены из плана проверок, а плательщики с заметными рисками – добавлены.
Что защищает бизнес от рисков?
Первый и самый важный шаг в таких вопросах – это внутренний налоговый аудит. То есть проверка отчетности, правильности начислений, своевременности уплаты налогов и соответствия внутренних документов законодательству.
Второй шаг – это уже проверка контрагентов. Эксперты советуют оценивать структуру компаний-партнеров, их историю, финансовую дисциплину и налоговые риски.
Третий этап – экономическое обоснование операций. Дело в том, что нетипичные или сомнительные сделки сразу привлекают внимание системы.
Объясняйте каждую необычную операцию, документируйте решение и стоимость, тогда автоматические "красные флажки" будут менее болезненными,
– говорится в материале.
Четвертый шаг – контроль отраслевых показателей. Налоговая сравнивает бизнесы по средним отраслевым нормам.
Заметьте! Если доходы, расходы или налоговые отчисления сильно отличаются от системы, то это сразу заметно.
"Приходит" ли налоговая после закрытия ФЛП?
После закрытия ФЛП налоговая служба проверяет, все ли правила были соблюдены, и не осталось ли долгов у предпринимателя. Проверку могут провести в пределах трех лет (1 095 дней).
Сроки зависят от конкретной истории физических лиц-предпринимателей. В то же время срок хранения документов при ликвидации – не менее 5 лет.