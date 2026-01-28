Результаты проверки Буковеля налоговой
В этом году провели 62 фактические проверки, сообщает Государственная налоговая служба.
В ходе проверки обнаружили 22 неоформленных наемных работника и отель, который работал без государственной регистрации.
Несмотря на поздний старт горнолыжного сезона в 2025 году, объем выручки за ноябрь – декабрь вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – на 545,3 миллионов гривен. Общая выручка за этот период составила 1,78 миллиарда гривен против 1,24 миллиарда годом ранее.
Зато в 2025 году в курортной зоне Яремчанщины и на горнолыжном курорте "Буковель" было проведено 214 фактических проверок. Выявлено 472 нарушения налогового и другого законодательства на сумму 3,4 миллиона гривен:
- 26 неоформленных наемных работников,
- 5 случаев предпринимательства без государственной регистрации,
- проведение расчетных операций без применения РРО/ПРРО.
Что известно о массовых отравлениях в Буковеле
Популярный украинский горнолыжный курорт Буковель стал антигероем среди многочисленных туристов из-за массовых случаев острых кишечных инфекций. Многие больные предполагают, что речь идет о ротавирусной инфекции.
По словам туристов, в больницах образуются очереди из-за большого количества пациентов. Среди пострадавших, в частности видеопродюсер BBC News Украина Галина Якушко. Она заболела на четвертый день отдыха.
В то же время Госпродпотребслужба Ивано-Франковской области сообщила о двух официальных обращениях относительно пищевых отравлений в Буковеле, полученные 26 и 27 января 2026 года. Поэтому сейчас готовятся документы для проведения внеплановых проверок.