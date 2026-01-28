Об этом активно пишут в соцсетях и тематических чатах, публикуя видео из больниц и карет скорой помощи. Информацию о случаях отравлений людей в Буковеле собрал 24 Канал.
На что жалуются в Буковеле?
Многие больные предполагают, что речь идет о ротавирусной инфекции. Люди рассказывают, что даже соблюдение повышенных мер гигиены, в частности использование бутилированной воды и антисептиков, не уберегло от заражения.
По словам туристов, в больницах образуются очереди из-за большого количества пациентов. В то же время многие утверждают, что проблема с заболеваниями для Буковеля не нова.
Среди пострадавших, в частности видеопродюсерка BBC News Украина Галина Якушко. Она заболела на четвертый день отдыха, не смогла самостоятельно добраться до больницы, поэтому ее госпитализировала скорая.
По ее словам, в медучреждении лечили многих пациентов с одинаковыми симптомами, четкого диагноза не поставили, а все расходы пришлось покрывать самостоятельно. Уже в Киеве врачи подтвердили, что речь идет об инфекционном заболевании, а не пищевом отравлении.
При этом лечение после такого "отдыха" довольно недешевое. По данным BBC News Украина, за 1 инъекцию, анализы, 5 капельниц и таблетки придется заплатить до 10 тысяч гривен.
Будут ли проверки в Буковеле?
В то же время Госпродпотребслужба Ивано-Франковской области сообщила о двух официальных обращениях относительно пищевых отравлений в Буковеле, полученные 26 и 27 января 2026 года.
Люди, которые обратились, говорят, что отравились после того, как ели в ресторанах на территории Буковеля.
Начальница управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Держпродспоживслужбы в Ивано-Франковской области Леся Семанчук в комментарии Общественному объяснила ситуацию и рассказала о плане действий.
Нет сообщений о возникновении вспышки от учреждений здравоохранения и государственного учреждения "Центр контроля и профилактики болезней", а есть только обращения от людей. Поэтому предусмотрено проводить внеплановые мероприятия государственного контроля в сфере безопасности пищевых продуктов, если для этого есть основания, но через получение согласования с Госпродпотребслужбой Украины,
– рассказала она.
Леся Семанчук сообщила и о симптомах у больных, говорится о тошноте, рвота, диарея и боль в животе.
Поэтому сейчас готовятся документы для проведения внеплановых проверок двух различных заведений питания после согласования с центральным аппаратом службы в Киеве.
Где еще происходили подобные случаи в последнее время?
В июле во львовском ресторане "Китайский привет" произошел масштабный случай пищевого отравления. Тогда отравились десятки людей, в том числе и дети. Ухудшение состояния здоровья было и у ресторатора Михаила Кацурина.
Заведение временно прекратило работу из-за проверок, правоохранители начали уголовное производство. По предварительным данным, источником инфекции могли стать десерты с использованием яиц, в частности сингапурский чизкейк.
В августе подобный инцидент произошел в детском лагере Friendly Camp в Славском. Там с подозрением на отравление дв больницы доставили 47 детей в возрасте от 7 до 17 лет, которые приехали на отдых из разных регионов Украины.