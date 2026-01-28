Про це активно пишуть у соцмережах і тематичних чатах, публікуючи відео з лікарень та карет швидкої допомоги. Інформацію про випадки отруєнь людей в Буковелі зібрав 24 Канал.

До теми 70 людей госпіталізовано: хто нестиме відповідальність за масове отруєння у ресторані Кацуріна

На що скаржаться в Буковелі?

Багато хворих припускають, що йдеться про ротавірусну інфекцію. Люди розповідають, що навіть дотримання підвищених заходів гігієни, зокрема використання бутильованої води та антисептиків, не вберегло від зараження.

За словами туристів, у лікарнях утворюються черги через велику кількість пацієнтів. Водночас багато хто стверджує, що проблема із захворюваннями для Буковелю не нова.

Що пишуть у мережі про масові отруєння в Буковелі: дивіться на скриншотах з мережі

Серед постраждалих, зокрема відеопродюсерка BBC News Україна Галина Якушко. Вона захворіла на четвертий день відпочинку, не змогла самостійно дістатися до лікарні, тож її госпіталізувала швидка.

За її словами, в медзакладі лікували багатьох пацієнтів з однаковими симптомами, чіткого діагнозу не поставили, а всі витрати довелося покривати самостійно. Уже в Києві лікарі підтвердили, що йдеться про інфекційне захворювання, а не харчове отруєння.

При цьому лікування після такого "відпочинку" доволі недешеве. За даними BBC News Україна, за 1 ін'єкцію, аналізи, 5 крапельниць і таблетки доведеться заплатити до 10 тисяч гривень.



На погіршення стану здоров'я після відпочинку в Буковелі скаржилися і блогери / Скриншот

Чи будуть перевірки в Буковелі?

Водночас Держпродспоживслужба Івано-Франківської області повідомила про два офіційні звернення щодо харчових отруєнь у Буковелі, отримані 26 та 27 січня 2026 року.

Люди, які звернулися, кажуть, що отруїлися після того, як їли у ресторанах на території Буковеля.

Начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Леся Семанчук в коментарі Суспільному пояснила ситуацію та розповіла про план дій.

Немає повідомлень про виникнення спалаху від закладів охорони здоров'я й державної установи "Центр контролю і профілактики хвороб", а є тільки звернення від людей. Відтак передбачено проводити позапланові заходи державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів, якщо для цього є підстави, але через отримання погодження з Держпродспоживслужбою України,

– розповіла вона.

Леся Семанчук повідомила й про симптоми у хворих, мовиться про нудоту, блювання, діарею та біль у животі.

Тож наразі готуються документи для проведення позапланових перевірок двох різних закладів харчування після погодження з центральним апаратом служби в Києві.

Де ще ставалися подібні випадки останнім часом?