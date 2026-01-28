Результати перевірки Буковелю податковою
Цьогоріч провели 62 фактичні перевірки, повідомляє Державна податкова служба.
У ході перевірки виявили 22 неоформлених найманих працівники та готель, який працював без державної реєстрації.
Попри пізній старт гірськолижного сезону у 2025 році, обсяг виторгів за листопад – грудень зріс на 30% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – на 545,3 мільйонів гривень. Загальний виторг за цей період склав 1,78 мільярда гривень проти 1,24 мільярда роком раніше.
Натомість у 2025 році в курортній зоні Яремчанщини та на гірськолижному курорті "Буковель" було проведено 214 фактичних перевірок. Виявлено 472 порушення податкового та іншого законодавства на суму 3,4 мільйони гривень:
- 26 неоформлених найманих працівників,
- 5 випадків підприємництва без державної реєстрації,
- проведення розрахункових операцій без застосування РРО/ПРРО.
Що відомо про масові отруєння в Буковелі
Популярний український гірськолижний курорт Буковель став антигероєм серед численних туристів через масові випадки гострих кишкових інфекцій. Багато хворих припускають, що йдеться про ротавірусну інфекцію.
За словами туристів, у лікарнях утворюються черги через велику кількість пацієнтів. Серед постраждалих, зокрема відеопродюсерка BBC News Україна Галина Якушко. Вона захворіла на четвертий день відпочинку.
Водночас Держпродспоживслужба Івано-Франківської області повідомила про два офіційні звернення щодо харчових отруєнь у Буковелі, отримані 26 та 27 січня 2026 року. Тож наразі готуються документи для проведення позапланових перевірок.