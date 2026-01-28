Результати перевірки Буковелю податковою

Цьогоріч провели 62 фактичні перевірки, повідомляє Державна податкова служба.

Дивіться також Військовий збір приніс Україні втричі більше коштів: хто є лідером за сплатою

У ході перевірки виявили 22 неоформлених найманих працівники та готель, який працював без державної реєстрації.

Попри пізній старт гірськолижного сезону у 2025 році, обсяг виторгів за листопад – грудень зріс на 30% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – на 545,3 мільйонів гривень. Загальний виторг за цей період склав 1,78 мільярда гривень проти 1,24 мільярда роком раніше.

Натомість у 2025 році в курортній зоні Яремчанщини та на гірськолижному курорті "Буковель" було проведено 214 фактичних перевірок. Виявлено 472 порушення податкового та іншого законодавства на суму 3,4 мільйони гривень:

26 неоформлених найманих працівників,

5 випадків підприємництва без державної реєстрації,

проведення розрахункових операцій без застосування РРО/ПРРО.

Що відомо про масові отруєння в Буковелі