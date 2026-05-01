Чому вакансій в Україні стало менше?

За даними дослідження, близько 30% роботодавців прямо визнають, що не можуть знайти працівників із потрібними навичками. Про це повідомляє NV із посиланням на дослідження "Барометр ринку праці" компанії GRC.ua.

Йдеться вже не лише про робітничі професії – дефіцит охоплює практично всі рівні, включно з офісними спеціалістами та управлінцями. При цьому ще рік тому ситуація була менш напруженою, але розрив швидко зростає.

Для самих працівників картина виглядає протилежною. Кожен четвертий українець відзначає, що вакансій у його сфері стало менше. Найбільше це відчутно у:

готельно-ресторанному бізнесі

нафтогазовій галузі

HR

державному секторі

промисловості

сфері послуг.

Навіть ІТ, який тривалий час вважався стабільним і прибутковим напрямом, більше не гарантує швидкого працевлаштування. Пошук роботи затягується, а конкуренція між кандидатами зростає.

Масовий рескілінг як нова норма

Зміна професії стає ключовою стратегією виживання. Більше половини українців уже розглядають перекваліфікацію, а кожен десятий фактично навчається новій спеціальності.

Що це означає? Це означає, що ринок входить у фазу масового рескілінгу, де:

стабільність професії більше не гарантується

важливішою стає гнучкість і здатність до навчання

кар’єрні траєкторії стають менш передбачуваними

Експерти наголошують, що ключова проблема полягає не в кількості вакансій чи кандидатів, а в якості відповідності між ними. Економіка змінюється швидше, ніж люди встигають адаптувати свої навички, через що виникає структурний дисбаланс.

Що буде далі? Ринок праці в Україні переходить у нову фазу, де дефіцит кадрів більше не означає легке працевлаштування, а головною проблемою стає якість, а не кількість робочої сили. Також конкуренція між кандидатами зростає, а перекваліфікація стає обов’язковою.

Зауважте! У підсумку дефіцит кадрів в Україні більше не означає автоматичну наявність роботи. Без системних рішень – зокрема розвитку освіти, програм перекваліфікації та підтримки зайнятості – цей дисбаланс лише посилюватиметься. У підсумку виграватимуть ті, хто швидше адаптується до нових умов, тоді як інші ризикують залишитися поза ринком праці.

Які причини дефіциту кадрів?

У коментарі для 24 Каналу експертка з працевлаштування Валентина Гаврюшенко розповіла, що причини дефіциту працівників на ринку праці різняться залежно від сфери бізнесу.

Серед цих причин є як війна та мобілізація, так і зовнішня міграція. Також впливають демографічні зміни, адже війна пришвидшила ці процеси, особливо серед працездатного населення.

Валентина Гаврюшенко HP Manager Варто звернути увагу і на причину, яка пов'язана зі структурною невідповідністю навичок. Тобто претенденти часто не володіють тими навичками, які потрібні роботодавцям. Це посилює "розрив пропозиції та попиту" на ринку праці.

У Work.ua на запит 24 Каналу також зауважили, що серед 3-х головних причин дефіциту кадрів є війна, демографічне старіння та безробіття.

У дослідженні від OLX Робота наголошують, що через кадрову кризу у 2025 році роботодавці активізували наймання осіб старшого віку, а також осіб зі статусом УБД та з інвалідністю.

Крім того, за словами експертки з працевлаштування Валентини Гаврюшенко, одним з методів подолання дефіциту кадрів для роботодавців стало залучення жінок до професій, які стереотипно вважаються "чоловічими".

Наприклад, жінки стають водійками тролейбусів, трамваїв, навантажувачів, далекобійницями. За офіційними даними служби зайнятості у 2025 році, десятки тисяч жінок почали працювати в позиціях, які раніше вважалися виключно "чоловічими",

– додає Гаврюшенко.

Натомість у Work.ua наголошують, що попри те, що масового характеру працевлаштування жінок за професіями, які вважаються "чоловічими", немає, але в майбутньому попит на них може зрости.

