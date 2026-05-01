Чому вакансій в Україні стало менше?
За даними дослідження, близько 30% роботодавців прямо визнають, що не можуть знайти працівників із потрібними навичками. Про це повідомляє NV із посиланням на дослідження "Барометр ринку праці" компанії GRC.ua.
Дивіться також Встигніть зайняти вакансію: українцям пропонують віддалену роботу із зарплатою до 90 тисяч
Йдеться вже не лише про робітничі професії – дефіцит охоплює практично всі рівні, включно з офісними спеціалістами та управлінцями. При цьому ще рік тому ситуація була менш напруженою, але розрив швидко зростає.
Для самих працівників картина виглядає протилежною. Кожен четвертий українець відзначає, що вакансій у його сфері стало менше. Найбільше це відчутно у:
- готельно-ресторанному бізнесі
- нафтогазовій галузі
- HR
- державному секторі
- промисловості
- сфері послуг.
Навіть ІТ, який тривалий час вважався стабільним і прибутковим напрямом, більше не гарантує швидкого працевлаштування. Пошук роботи затягується, а конкуренція між кандидатами зростає.
Масовий рескілінг як нова норма
Зміна професії стає ключовою стратегією виживання. Більше половини українців уже розглядають перекваліфікацію, а кожен десятий фактично навчається новій спеціальності.
Що це означає? Це означає, що ринок входить у фазу масового рескілінгу, де:
- стабільність професії більше не гарантується
- важливішою стає гнучкість і здатність до навчання
- кар’єрні траєкторії стають менш передбачуваними
Експерти наголошують, що ключова проблема полягає не в кількості вакансій чи кандидатів, а в якості відповідності між ними. Економіка змінюється швидше, ніж люди встигають адаптувати свої навички, через що виникає структурний дисбаланс.
Що буде далі? Ринок праці в Україні переходить у нову фазу, де дефіцит кадрів більше не означає легке працевлаштування, а головною проблемою стає якість, а не кількість робочої сили. Також конкуренція між кандидатами зростає, а перекваліфікація стає обов’язковою.
Зауважте! У підсумку дефіцит кадрів в Україні більше не означає автоматичну наявність роботи. Без системних рішень – зокрема розвитку освіти, програм перекваліфікації та підтримки зайнятості – цей дисбаланс лише посилюватиметься. У підсумку виграватимуть ті, хто швидше адаптується до нових умов, тоді як інші ризикують залишитися поза ринком праці.
Які причини дефіциту кадрів?
У коментарі для 24 Каналу експертка з працевлаштування Валентина Гаврюшенко розповіла, що причини дефіциту працівників на ринку праці різняться залежно від сфери бізнесу.
Серед цих причин є як війна та мобілізація, так і зовнішня міграція. Також впливають демографічні зміни, адже війна пришвидшила ці процеси, особливо серед працездатного населення.
Варто звернути увагу і на причину, яка пов'язана зі структурною невідповідністю навичок. Тобто претенденти часто не володіють тими навичками, які потрібні роботодавцям. Це посилює "розрив пропозиції та попиту" на ринку праці.
У Work.ua на запит 24 Каналу також зауважили, що серед 3-х головних причин дефіциту кадрів є війна, демографічне старіння та безробіття.
У дослідженні від OLX Робота наголошують, що через кадрову кризу у 2025 році роботодавці активізували наймання осіб старшого віку, а також осіб зі статусом УБД та з інвалідністю.
Крім того, за словами експертки з працевлаштування Валентини Гаврюшенко, одним з методів подолання дефіциту кадрів для роботодавців стало залучення жінок до професій, які стереотипно вважаються "чоловічими".
Наприклад, жінки стають водійками тролейбусів, трамваїв, навантажувачів, далекобійницями. За офіційними даними служби зайнятості у 2025 році, десятки тисяч жінок почали працювати в позиціях, які раніше вважалися виключно "чоловічими",
– додає Гаврюшенко.
Натомість у Work.ua наголошують, що попри те, що масового характеру працевлаштування жінок за професіями, які вважаються "чоловічими", немає, але в майбутньому попит на них може зрости.
Що відомо про ринок праці 2026 в Україні?
67% роботодавців в Україні відзначають дефіцит працівників, що є рекордом з початку повномасштабної війни. Крім кадрового голоду, бізнесу заважають зростання цін на сировину, безпекові ризики, перебої з постачанням енергії, хоча тиск і корупція залишаються менш значущими проблемами.
В Україні бракує працівників, особливо у будівництві, торгівлі, сфері послуг і технічних професіях, але людей віком 55+ часто ігнорують. Більше як половина компаній у будівництві визнають, що нестача працівників гальмує їх розвиток.