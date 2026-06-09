Які професії будуть найзатребуваніші після війни?

Для України вже моделюють стратегію економічного розвитку після завершення війни, аби швидше відновитися. Про це прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила під час форуму "Освіта нової України 2.0", пише "Укрінформ".

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Ми змоделювали стратегію, що може бути після завершення війни, як ми відновлюватимемося, на яких підвалинах, які сектори будуть більш прогресивними,

– каже очільниця уряду.

За її словами, це будуть, зокрема:

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енергетика,

машинобудування,

IT,

defense tech,

"tech" загалом.

Це ті галузі, в яких ми проявили силу під час повномасштабного вторгнення, де ми здобули унікальний досвід, це те, що ми можемо експортувати і розвиватися,

– підкреслила Свириденко.

Скільки працівників потребує Україна для зростання економіки?

За словами Юлії Свириденко, йдеться про близько 4,5 мільйона людей. Деталі передали кореспонденти Новини.Live 8 червня.

Розв'язувати проблему планують не лише шляхом працевлаштування людей старшого віку. Одним із ключових завдань вважають повернення громадян з-за кордону, чому сприятиме створення гідних умов для життя та роботи, зокрема завдяки різноманітним програмам підтримки.

Я впевнена, що силоміць нікого не повернемо… Безумовно, людей цікавить житло, адже дуже багато тих, хто втратив його. У нас діє "єВідновлення", іпотечна програма "єОселя",

– наголосила посадовиця.

Наразі ж на підконтрольній території країни перебуває близько 30 мільйонів людей, але офіційно з них працюють лише 10,5 мільйона, ще орієнтовно 2,6 мільйона мають тіньову зайнятість. При цьому внутрішній кадровий резерв оцінюють щонайменше у 2 мільйони осіб – це переважно молодь та люди старшого віку.

Що ще відомо про ринок праці 2026?