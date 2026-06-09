Какие профессии будут самые востребованные после войны?
Для Украины уже моделируют стратегию экономического развития после завершения войны, чтобы быстрее восстановиться. Об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила во время форума "Образование новой Украины 2.0", пишет "Укринформ".
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Мы смоделировали стратегию, что может быть после завершения войны, как мы будем восстанавливаться, на каких основах, какие сектора будут более прогрессивными,
– говорит глава правительства.
По ее словам, это будут, в частности:Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- энергетика,
- машиностроение,
- IT,
- defense tech,
- "tech" в целом.
Это те отрасли, в которых мы проявили силу во время полномасштабного вторжения, где мы получили уникальный опыт, это то, что мы можем экспортировать и развиваться,
– подчеркнула Свириденко.
Сколько работников нуждается Украина для роста экономики?
По словам Юлии Свириденко, речь идет об около 4,5 миллионах человек. Детали передали корреспонденты Новини.Live 8 июня.
Решать проблему планируют не только путем трудоустройства людей старшего возраста. Одной из ключевых задач считают возвращение граждан из-за границы, чему будет способствовать создание достойных условий для жизни и работы, в частности благодаря различным программам поддержки.
Я уверена, что силой никого не вернем... Безусловно, людей интересует жилье, ведь очень много тех, кто потерял его. У нас действует "еВідновлення", ипотечная программа "еОселя",
– подчеркнула чиновница.
Сейчас же на подконтрольной территории страны находится около 30 миллионов человек, но официально из них работают только 10,5 миллиона, еще ориентировочно 2,6 миллиона имеют теневую занятость. При этом внутренний кадровый резерв оценивают минимум в 2 миллиона человек – это преимущественно молодежь и люди старшего возраста.
Что еще известно о рынке труда 2026?
- Некоторые профессии в Украине, которые ранее пользовались огромным спросом, теперь потеряли популярность на фоне обострения дефицита кадров и массовой миграции украинцев за границу. Особенно сократился спрос на профессии в сфере услуг и на кандидатов без опыта работы: больше всего на сайтах поиска работы "исчезли" вакансии домработницы.
- Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признал, что искусственный интеллект пока не изменил рынок труда так радикально, как многие прогнозировали. Некоторые должности технология пока не сможет заменить. Среди профессий, которые не сможет заменить ИИ, Альтман назвал вакансии в сфере здравоохранения, образования, консалтинга, наставничества, работы с клиентами.
- Привычный рабочий день с утренним стартом и завершением в 17:00 постепенно теряет популярность среди молодых работников. Представители поколения Z все чаще выбирают так называемый микрошифтинг. Это формат работы, при котором график подстраивается под личную жизнь, а не наоборот. Особенно активно эта модель распространяется среди тех, кто работает дистанционно