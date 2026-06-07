Какие профессии больше всего пострадали
Особенно сократился спрос на профессии в сфере услуг и на кандидатов без опыта работы, как свидетельствует исследование OLX Работа.
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Больше всего на сайтах поиска работы "исчезли" вакансии домработницы. По сравнению с 2022 годом количество объявлений о поиске помощницы по хозяйству сократилось на 68%.
Например, еще в апреле 2022 года работодатели предлагали 287 вакансий на эту работу, тогда как в апреле этого года – только 93.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Почти так же обвалился спрос на таксистов – на 67% за четыре года войны.
К тому же значительно потеряли популярность:
- вакансии для студентов и работников без опыта – на 65%;
- предложения для торговых представителей – на 65%;
- позиции для клининговых работников и домашнего персонала – на 60%;
- вакансии для репетиторов – на 57%.
Речь идет о тысячах вакансий этих профессий, в которых больше не нуждается украинский рынок труда. К примеру, до войны в апреле работодатели искали почти три тысячи работников без опыта работы, сейчас – чуть более 990 человек.
Где еще сократился спрос на профессии
Существенно, но все же меньше, потеряла популярность профессия сварщика – на 46%.
Косметологов работодатели нуждаются меньше на 43%.
Также уменьшился на 38% спрос на менеджеров по закупкам, а на менеджеров гостинично-ресторанного бизнеса – на 33%.
Офис-менеджеров тоже меньше нанимают на работу – количество вакансий сократилось на 28%.
Впрочем, на некоторые профессии спрос упал значительно умереннее – до 20%:
- на кондитеров – на 16%;
- дизайнеров рекламы – 12%;
- технологов в сфере производства – на 12%;
- операторов ПК – на 11%;
- менеджеров онлайн-магазинов – 11%;
- и агрономов – на 10%.
Заметьте! Кроме того, из-за дефицита кадров во время войны украинские работодатели все чаще обращают свое внимание на работников в возрасте от 50 лет и старше. Особенно часто старших кандидатов ищут в образовании, медицине, сельском хозяйстве, торговле и на производстве.
Напомним, по оценкам Минэкономики, нехватка рабочей силы сейчас в Украине достигает около 4,5 миллиона работников. Больше всего работодатели нуждаются в специалистах в транспортной сфере, строительстве, промышленности, торговли и секторе услуг.
Несмотря на войну, экономика формирует и сегмент высоких зарплат в гражданских профессиях. В перечень наиболее оплачиваемых и востребованных специальностей входят аналитики по оценке уязвимостей, руководители складских комплексов, заместители директоров департаментов и начальники отделов, арбитражные управляющие, а также специалисты по разработке программного обеспечения.
В то же время предложение дистанционной работы остается ограниченным: лишь около 7% вакансий в Украине предлагают формат удаленной занятости, несмотря на стабильно высокий спрос со стороны кандидатов. Популярность "дистанционки" объясняется несколькими факторами – войной, внутренней и внешней релокацией работников, потребностью в гибком графике.