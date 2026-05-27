ТОП-10 вакансий с самыми большими зарплатами в Украине

В Украине, кроме военных должностей, есть немало гражданских направлений, где предлагают действительно высокие зарплаты, пишет Государственная служба занятости.

Смотрите также Рук критически не хватает, кризис накрывает: почему Украине нужны сотни тысяч трудовых мигрантов

В ТОП-10 вошли такие:

10 место – аналитик по оценке уязвимостей. Это специалист по кибербезопасности, который выявляет и анализирует слабые места в IT-инфраструктуре, программном обеспечении и системах защиты. Средняя зарплата – 55 тысяч гривен.

Это специалист по кибербезопасности, который выявляет и анализирует слабые места в IT-инфраструктуре, программном обеспечении и системах защиты. Средняя зарплата – 55 тысяч гривен. 9 место – начальник складского хозяйства. Руководящая должность, где работник отвечает за организацию приема, хранения и учета товаров. В среднем таким специалистам предлагают 55 тысяч гривен.

Руководящая должность, где работник отвечает за организацию приема, хранения и учета товаров. В среднем таким специалистам предлагают 55 тысяч гривен. 8 место – заместитель директора департамента – начальник отдела. Должность относится к руководителям аппарата центральных органов власти. Средняя зарплата – 70,5 тысяч гривен.

Должность относится к руководителям аппарата центральных органов власти. Средняя зарплата – 70,5 тысяч гривен. 7 место – арбитражный управляющий. Это специалист, который занимается управлением имуществом должника и процедурами банкротства. В среднем зарабатывает около 80 тысяч гривен.

Это специалист, который занимается управлением имуществом должника и процедурами банкротства. В среднем зарабатывает около 80 тысяч гривен. 6 место – специалист по разработке компьютерных программ и программного обеспечения. IT-специалист, который создает, тестирует и поддерживает программные продукты. Зарплата – почти 96,6 тысяч гривен.

IT-специалист, который создает, тестирует и поддерживает программные продукты. Зарплата – почти 96,6 тысяч гривен. 5 место – технический руководитель. Работник, который руководит производственными подразделениями в промышленности. В среднем получает 105 тысяч гривен в месяц.

Работник, который руководит производственными подразделениями в промышленности. В среднем получает 105 тысяч гривен в месяц. 4 место – специалист по разработке и тестированию программного обеспечения. Такой специалист отвечает за проверку качества и безопасности программного обеспечения. Средняя зарплата – 110 тысяч гривен.

Такой специалист отвечает за проверку качества и безопасности программного обеспечения. Средняя зарплата – 110 тысяч гривен. 3 место – вышкоэлектромонтажник. Специалист, который занимается монтажом и техническим обслуживанием высотных конструкций, буровых установок и опор ЛЭП. Заработная плата – 125 тысяч гривен.

Специалист, который занимается монтажом и техническим обслуживанием высотных конструкций, буровых установок и опор ЛЭП. Заработная плата – 125 тысяч гривен. 2 место – директор по производству. Ключевой управленец, который отвечает за весь производственный цикл – от закупки сырья до выпуска готовой продукции. В среднем зарабатывает 125 тысяч гривен.

Ключевой управленец, который отвечает за весь производственный цикл – от закупки сырья до выпуска готовой продукции. В среднем зарабатывает 125 тысяч гривен. 1 место – оператор радиочастотного контроля. Именно эта профессия стала лидером по уровню зарплаты. Такой работник проводит мониторинг радиочастотного спектра, выявляет незаконные источники сигнала и контролирует соблюдение правил радиообмена. Заработная плата – 170 тысяч гривен.

Также к высокооплачиваемым профессиям в Украине входят инженеры по внедрению новой техники, электросварщики, монтажники компрессоров и насосов, техники-технологи, а также резчики бетонных и железобетонных изделий.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Что еще известно о рынке труда в Украине?