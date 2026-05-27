Действительно ли Украине нужны трудовые мигранты?

Экономист Олег Пендзин в комментарии для 24 Канала рассказал, что вопрос трудовой миграции рассматривается как вопрос восстановления экономического состояния Украины.

По его словам, Украине нужно около 4,5 миллиона дополнительных работников, чтобы хотя бы вернуться к экономическим показателям 2021 года.

Олег Пендзин, Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Мы должны понимать, что из Украины выехало примерно 8,5 миллиона человек. Это официальная статистика Министерства иностранных дел. Из них 5 миллионов человек – это рабочие руки. В лучшем случае в Украину вернется 10 – 15% всех людей, выехавших в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. То есть чем дольше продлится война, тем меньше будет процент тех, кто вернется.

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова ранее также отмечала, что Украина после войны будет вынуждена привлекать иностранных работников из-за критического дефицита кадров.

Ясно, что люди боятся: вот если они придут, я не смогу трудоустроиться. Но сможете. В Украине уже работодатели жалуются на нехватку рабочей силы, а после войны он точно будет, еще больше. Никуда мы не денемся. Но разработать и держать очень взвешенную, очень спокойную миграционную политику – это правда,

– говорит Либанова.

По словам Пендзина, прежде всего речь идет о низкоквалифицированном труде. Больше всего работников не хватает в строительстве, агросекторе и промышленности. В целом для обеспечения внутреннего рынка труда нужно будет завозить трудовых мигрантов в количестве от 400 до 450 тысяч человек в год.

Готова ли Украина к наплыву мигрантов?

В то же время Украина уже имеет опыт работы с трудовыми мигрантами. Еще до полномасштабной войны в стране находились около 300 тысяч иностранных работников.

Руководитель адвокатского бюро Анна Даниэль объяснила, что порядок трудоустройства иностранцев определяет закон "О занятости населения".

Анна Даниэль, Кандидат юридических наук, руководитель Адвокатского бюро "Анны Даниэль" Согласно этому, для оформления разрешения работодатель подает заявление установленной Кабинетом Министров формы, копии паспортных документов иностранца с переводом, фотографию, проект трудового договора или гиг-контракта, а также другие документы в зависимости от категории работника, в частности для командированных, внутрикорпоративных цессионариев или студентов-иностранцев.

Адвокат Игорь Тарасенко добавляет для 24 Канала, что официальное оформление, трудовой договор и законные основания пребывания в Украине – это не формальность, а защита самого работодателя от штрафов и претензий к органам конроля.

Игорь Тарасенко, Юрист В Украине иностранцы, которые прибыли для трудоустройства на определенный срок, принимаются на работу на основании соответствующего разрешения, который оформляется через центр занятости.

В Нацбанке тем временем прогнозируют, что массового возвращения украинцев из-за границы не стоит ожидать как минимум до 2027 года. А значит, вопрос трудовых мигрантов для украинской экономики может стать одним из ключевых уже в ближайшие годы.

