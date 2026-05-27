Чи справді Україні потрібні трудові мігранти?

Економіст Олег Пендзин у коментарі для 24 Каналу розповів, що питання трудової міграції розглядається як питання відновлення економічного стану України.

За його словами, Україні потрібно близько 4,5 мільйона додаткових працівників, аби хоча б повернутися до економічних показників 2021 року.

Олег Пендзин, Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Ми маємо розуміти, що з України виїхало приблизно 8,5 мільйона людей. Це офіційна статистика Міністерства закордонних справ. З них 5 мільйонів осіб – це робочі руки. У кращому випадку до України повернеться 10 – 15% всіх людей, що виїхали на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Тобто чим довше триватиме війна, тим меншим буде відсоток тих, хто повернеться.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова раніше також наголошувала, що Україна після війни буде змушена залучати іноземних працівників через критичний дефіцит кадрів.

Ясно, що люди бояться: от якщо вони прийдуть, я не зможу працевлаштуватися. Та зможете. В Україні вже працедавці жаліються на брак робочої сили, а після війни він точно буде, ще більший. Нікуди ми не подінемося. Але розробити й тримати дуже виважену, дуже спокійну міграційну політику – це правда,

– каже Лібанова.

За словами Пендзина, насамперед йдеться про низькокваліфіковану працю. Найбільше працівників бракує у будівництві, агросекторі та промисловості. Загалом для забезпечення внутрішнього ринку праці потрібно буде завозити трудових мігрантів в кількості від 400 до 450 тисяч осіб на рік.

Чи готова Україна до напливу мігрантів?

Водночас Україна вже має досвід роботи з трудовими мігрантами. Ще до повномасштабної війни в країні перебували близько 300 тисяч іноземних працівників.

Керівниця адвокатського бюро Анна Даніель пояснила, що порядок працевлаштування іноземців визначає закон "Про зайнятість населення".

Анна Даніель, Кандидат юридичних наук, керівниця Адвокатського бюро "Анни Даніель" Відповідно до цього, для оформлення дозволу роботодавець подає заяву встановленої Кабінетом Міністрів форми, копії паспортних документів іноземця з перекладом, фотокартку, проєкт трудового договору або гіг-контракту, а також інші документи залежно від категорії працівника, зокрема для відряджених, внутрішньокорпоративних цесіонаріїв або студентів-іноземців.

Адвокат Ігор Тарасенко додає для 24 Каналу, що офіційне оформлення, трудовий договір і законні підстави перебування в Україні – це не формальність, а захист самого роботодавця від штрафів і претензій до органів конролю.

Ігор Тарасенко, Юрист В Україні іноземці, які прибули для працевлаштування на визначений строк, приймаються на роботу на підставі відповідного дозволу, який оформлюється через центр зайнятості.

У Нацбанку тим часом прогнозують, що масового повернення українців із-за кордону не варто очікувати щонайменше до 2027 року. А отже, питання трудових мігрантів для української економіки може стати одним із ключових уже найближчими роками.

